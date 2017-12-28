Кейт Миддлтон поссорилась с сестрой из-за Меган Маркл

Расположенная к Меган Маркл Кейт Миддлтон объединилась с Камиллой Паркер-Боулз против невесты принца Гарри.

Об этом сообщили источники издания Celebrity Insider.

Так, Кэтрин заметно проигрывает Меган в умении располагать к себе прессу. Судя по фотографиям и видео с рождественской службы, отношение Кэтрин к Меган вновь изменилось: совместное празднование Рождества сблизило любимых женщин британских принцев — и, как утверждают инсайдеры таблоида Life & Style, настолько, что это стало причиной ссоры Кейт с ее младшей сестрой Пиппой.

Близкие к сестрам Миддлтон источники говорят, что сейчас Кэтрин уделяет очень много внимания Меган и почти перестала общаться с Пиппой. "Раньше они каждый день созванивались и все делали вместе. Теперь же, когда Меган живет с Кейт практически под одной крышей, все изменилось", — говорит инсайдер. Из-за этого сестры сейчас переживают тяжелые времена, так как ревность Пиппы постоянно становится поводом для ссор.