Кейт Миддлтон поссорилась с сестрой из-за Меган Маркл

Кейт Миддлтон поссорилась с сестрой из-за Меган Маркл

Расположенная к Меган Маркл Кейт Миддлтон объединилась с Камиллой Паркер-Боулз против невесты принца Гарри.

Об этом сообщили источники издания Celebrity Insider.

Так, Кэтрин заметно проигрывает Меган в умении располагать к себе прессу. Судя по фотографиям и видео с рождественской службы, отношение Кэтрин к Меган вновь изменилось: совместное празднование Рождества сблизило любимых женщин британских принцев — и, как утверждают инсайдеры таблоида Life & Style, настолько, что это стало причиной ссоры Кейт с ее младшей сестрой Пиппой.

Близкие к сестрам Миддлтон источники говорят, что сейчас Кэтрин уделяет очень много внимания Меган и почти перестала общаться с Пиппой. "Раньше они каждый день созванивались и все делали вместе. Теперь же, когда Меган живет с Кейт практически под одной крышей, все изменилось", — говорит инсайдер. Из-за этого сестры сейчас переживают тяжелые времена, так как ревность Пиппы постоянно становится поводом для ссор.

Интересно, что в 2015 году британские СМИ писали, что у Пиппы и Гарри был короткий роман: сестра Кейт Миддлтон и брат принца Уильяма сходили на несколько свиданий, но поняли, что ничего серьезного у них не выйдет. В мае этого года Пиппа вышла замуж за миллионера Джеймса Мэттьюса.




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