В США пришлось эвакуировать часть Диснейленда

Вчера, 27 декабря, в американском парке развлечений Диснейленд произошел значительный перебой в работе системы электроснабжения.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет «Голос Америки».

Без электричества остались районы парка Тунтаун и Фэнтезиленд, примерно с 10 аттракционов эвакуировали посетителей.

Администрация Диснейленда уверяет, что работа по восстановлению электроснабжения уже ведется, но никаких деталей не приводит. Также не сообщается и о том, сколько времени потребуется на устранение неисправности.

По предварительным данным, причина случившегося – неполадки одного из трансформаторов.

Disneyland – парк развлечений в Анахайме, штат Калифорния, США. Первый из тематических парков Уолта Диснея, открытый 17 июля 1955 года. Стал воплощением идеи Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где интересно всем: и взрослым, и детям.


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