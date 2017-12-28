В США пришлось эвакуировать часть Диснейленда

Вчера, 27 декабря, в американском парке развлечений Диснейленд произошел значительный перебой в работе системы электроснабжения.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет «Голос Америки» .

Без электричества остались районы парка Тунтаун и Фэнтезиленд, примерно с 10 аттракционов эвакуировали посетителей.

Администрация Диснейленда уверяет, что работа по восстановлению электроснабжения уже ведется, но никаких деталей не приводит. Также не сообщается и о том, сколько времени потребуется на устранение неисправности.

По предварительным данным, причина случившегося – неполадки одного из трансформаторов.