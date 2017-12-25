Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 240 человек
На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао найдены тела 240 человек, десятки из них извлечены из вышедшей из берегов реки.
Об этом сообщила в понедельник, 25 декабря, полиция, передает
В пятницу, 22 декабря, тропический шторм достиг восточного побережья Минданао, на котором проживают более 20 миллионов человек. Сильнейшие ливни привели к наводнениям и оползням.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города Тубод. В частности, по данным полиции, вышедшая из берегов река полностью разрушила горную деревню Далама. "Деревни больше нет", - сообщил в интервью AFP местный полицейский.
Далее тропический шторм переместился на расположенное к западу от Минданао море Сулу. Как ожидается, вечером 23 декабря он достигнет побережья острова Палаван.
Менее недели назад Филиппины оказались во власти тропического шторма Kai-Tak, жертвами которого стали 54 человека. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести. В среднем каждый год на Филиппинский архипелаг обрушиваются 20 тайфунов и других тропических штормов, отмечает AFP.
Напомним, к 23 декабря на юге Филиппин в результате оползней и наводнений после тропического шторма погибли около 90 человек. По данным властей, все погибшие были с острова Минданао."Мы пытаемся подтвердить информацию о том, что фермерская деревня погребена под оползнем из-за сильных дождей, принесенных тайфуном", – сказал представитель властей города Табод.
Напомним, ранее сообщалось о 41 жертве оползней в Филиппинах.
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