В США полиция застрелила мужчину, который в противогазе с мачете бросался на людей

Он ранил восьмерых прохожих.

В США полиция застрелила мужчину, который в противогазе с мачете бросался на людей
Фото: dailystar.co.uk

В США в городе Лос-Анджелес мужчина с мачете напал на людей, ранив восьмерых прохожих. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

"Около 19:00 в полицию сообщили, что возле парка, на проспекте Де Сото находится вооруженный мачете человек в противогазе. ... Он выбежал с мачете из здания возле парка после конфликта с кем-то внутри", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, нападение, скорее всего, связано с семейной ссорой.

После прибытия полиции подозреваемый начал бежать, правоохранители открыли в его сторону огонь. С тяжелым ранением мужчина был госпитализирован, но в больнице скончался.

Восемь раненых прохожих также госпитализировали.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии признали самыми масштабными за всю историю наблюдений.


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