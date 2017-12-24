8 жителей Лос-Анджелеса пострадали вследствие атаки мужчины с мачете
В американском городе Лос-Анджелес неизвестный мужчина в противогазе и с мачете напал на прохожих в районе Канога Парк.
Об этом инциденте сообщает издание Daily Star.
Отмечено, что полиция быстро прибыла на место происшествия и открыла огонь по злоумышленнику. Мужчина был ранен, его доставили в больницу. Также госпитализированы восемь пострадавших. О погибших газета не сообщает. Также не уточняет она и других деталей случившегося.
В свою очередь пользователь Twitter под ником Кевин Такуми опубликовал в микроблоге фото с места происшествия. На изображении видно, как медики несут человека на носилках.
Напомним, 23 декабря Федеральное бюро расследований США заявило о задержании в Сан-Франциско бывшего морского пехотинца по подозрению в подготовке теракта на Рождество. 26-летний мужчина исповедует радикальный ислам и поддерживает группировку "Исламское государство".
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