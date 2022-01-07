Ученые смогли идентифицировать животных в зоопарке, просто взяв ДНК из воздуха

Исследователи смогли собрать и проанализировать ДНК животных, собранные из воздуха. Таким образом они идентифицировали 74 вида животных из двух зоопарков. Исследование показало, что этот метод можно использовать для отслеживания диких животных, в том числе находящихся под угрозой исчезновения или инвазивных видов, без необходимости непосредственного наблюдения за ними.

Ученые смогли идентифицировать животных в зоопарке, просто взяв ДНК из воздуха

Elizabeth Clare

Согласно новому исследованию, диких животных можно отследить по ДНК, находящейся в воздухе

Так называемая «ДНК окружающей среды» или «экологическая ДНК» (эДНК) изменила способы мониторинга, управления и сохранения популяций животных. Исследователям больше не нужно искать физические доказательства существования животных — чешуйки, мех или экскременты. Они могут использовать микроскопические кусочки генетического материала, которые отпадают с животных, когда те перемещаются по окружающей среде. Простое взятие образца почвы или воды может дать исследователям представление о всей экосистеме.

Две группы исследователей (первая – из Дании, а вторая – из Великобритании и Канады), работающих независимо друг от друга, использовали переносимую по воздуху ДНК для обнаружения различных видов животных, собрав образцы в зоопарке Копенгагена в Дании и зоопарке Хамертон в Великобритании. Два исследования опубликовали в журнале Current Biology.

Ученые, работающие в зоопарке Хамертон, идентифицировали ДНК 25 различных видов животных, таких как лемуры и тигры. Исследователи из Копенгагена выявили 49 видов позвоночных, в том числе 30 млекопитающих.

Для сбора образцов ДНК использовались вентиляторы с фильтром, втягивающий воздух изнутри и вокруг зоопарка. После этого ученые использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР) — ту же технологию, которая используется во многих тестах на COVID-19, — чтобы усилить генетическую информацию на фильтре.

Интересно, что обе группы исследователей не знали о работе друг друга и случайно нашли препринты коллег в интернете. После этого они объединились и решили вместе представить исследования на рассмотрение в научный журнал.

«Неинвазивный характер этого подхода делает его особенно ценным для наблюдения за уязвимыми или исчезающими видами, а также за видами в труднодоступных местах, таких как пещеры и норы. Нам не обязательно видеть животных, чтобы знать, что они в этом районе, если мы сможем обнаружить следы их ДНК буквально из воздуха», – заключают ученые.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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