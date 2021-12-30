Снижение веса уменьшает риск обострения COVID-19

Ученые показали, что операции по снижению веса до заражения COVID-19 может уменьшить на 60% риск тяжелого течения заболевания у пациентов с ожирением.

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Считается, что лишний вес является одним из главных факторов развития тяжелого COVID-19. Оказалось, что снижение веса уменьшает этот риск на 60%

Многочисленные исследования установили, что ожирение является основным фактором риска развития серьезных осложнений в результате инфекции COVID-19. Ожирение ослабляет иммунную систему, создает хроническое воспалительное состояние и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, образования тромбов и заболеваний легких. Все эти факторы могут осложнить течение COVID-19.

В новом исследовании авторы планировали изучить, может ли успешная операция по снижению веса у пациентов с ожирением до заражения COVID-19 снизить риск развития тяжелой формы этого заболевания.

«Результаты исследования показывают, что у пациентов с ожирением, которые добились значительной и устойчивой потери веса с помощью бариатрической хирургии до заражения COVID-19, наблюдалось снижение риска развития тяжелой болезни на 60 процентов, — сказал Али Аминиан, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования и директор Института бариатрии и метаболизма клиники Кливленда. — Наше исследование предоставляет убедительные доказательства того, что ожирение является модифицируемым фактором риска для COVID-19, которым можно управлять при помощи успешной операции по снижению веса».

В это наблюдательное исследование было включено в общей сложности 20 212 взрослых пациентов с ожирением. Анализируемая группа состояла из 5053 пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 35 или более, перенесших операцию по удалению жировой ткани в период с 2004 по 2017 год, а в контрольной находились 15 159 пациентов. По сравнению с пациентами нехирургической группы, пациенты, перенесшие бариатрическую операцию, потеряли на 19% больше массы тела до 1 марта 2020 года (начало вспышки COVID-19 в Кливленде).

После вспышки COVID-19 исследователи анализировали четыре результата, связанных с COVID-19: частота заражения инфекцией SARS-CoV-2, госпитализация, потребность в дополнительном кислороде и тяжелое течеие заболевания. Исследователи обнаружили, что пациенты, перенесшие операцию по снижению веса имели на 49% меньший риск госпитализации, на 63% меньший риск потребности в дополнительном кислороде и на 60% меньший риск развития тяжелого COVID-19.



