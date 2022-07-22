Аномальні температури критично прискорили танення льодовиків Гренландії

Острів втрачав шість мільярдів тонн води щодня протягом тижня, інформує ZN.ua.

Аномальні температури критично прискорили танення льодовиків Гренландії
Гренландія втрачає лід з рекордною швидкістю
© pixabay/dassel

Аномально висока температура, яка встановилася у Гренландії, призвела до того, що протягом кількох днів острів втрачав критично багато води. Як пише CNN, лише 15-17 липня Гренландія втрачала шість мільярдів тонн води на день.

Цього вистачило б наповнити 7,2 мільйона олімпійських басейнів. Танення льодовиків було пов'язане з тим, що температура в Гренландії дісталася позначки 15,5 градусів Цельсія, що на 10 градусів вище звичайної.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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