Прискорюють ходьбу на 9%: у США презентували унікальні черевики, відео

Американські інженери розробили унікальні екзоскелетні черевики, за допомогою яких швидкість ходьби збільшується на 9%. У цей час людині потрібно докладати на 17% менше зусиль.

Про це повідомляє Metro, інформує Апостроф .

Як зазначається, інженери Стенфордського університету використовували технологію машинного навчання, яку можна персоналізувати, залежно від потреб користувача.

Дослідники розповіли про те, що роботизоване взуття оснащене двигуном, який працює з литковими м'язами, щоб дати людині додатковий поштовх при кожному кроці.

Робота вчених допоможе людям з обмеженими фізичними можливостями "переміщатися світом так, як їм подобається".

Вчені вбудували у пристрій датчики для відстеження руху.

"Ми вимірюємо силу і рух кісточки за допомогою пристроїв, що носяться, щоб забезпечити точну допомогу. Зробивши це, ми можемо ретельно контролювати пристрій, коли люди ходять, і допомагати їм безпечним і ненав'язливим чином", - розповів дослідник, який працює над створенням інноваційного взуття.

Тести показали, що використання пристрою призвело до збільшення швидкості ходьби на 9% з меншими витратами енергії на пройдену відстань на 17% порівняно з ходьбою у звичайному взутті.