Прискорюють ходьбу на 9%: у США презентували унікальні черевики, відео
Американські інженери розробили унікальні екзоскелетні черевики, за допомогою яких швидкість ходьби збільшується на 9%. У цей час людині потрібно докладати на 17% менше зусиль.
Про це повідомляє Metro, інформує
Як зазначається, інженери Стенфордського університету використовували технологію машинного навчання, яку можна персоналізувати, залежно від потреб користувача.
Дослідники розповіли про те, що роботизоване взуття оснащене двигуном, який працює з литковими м'язами, щоб дати людині додатковий поштовх при кожному кроці.
Робота вчених допоможе людям з обмеженими фізичними можливостями "переміщатися світом так, як їм подобається".
Вчені вбудували у пристрій датчики для відстеження руху.
"Ми вимірюємо силу і рух кісточки за допомогою пристроїв, що носяться, щоб забезпечити точну допомогу. Зробивши це, ми можемо ретельно контролювати пристрій, коли люди ходять, і допомагати їм безпечним і ненав'язливим чином", - розповів дослідник, який працює над створенням інноваційного взуття.
Тести показали, що використання пристрою призвело до збільшення швидкості ходьби на 9% з меншими витратами енергії на пройдену відстань на 17% порівняно з ходьбою у звичайному взутті.