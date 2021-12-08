В Индии скончался один из разработчиков вакцины CoviShield Суреш Джадхав

Он был исполнительным директором Института сыворотки в Пуне.

В индийском городе Пуна скончался исполнительный директор Института сыворотки (Serum Institute of India) доктор Суреш Джадхав. Ему было 72 года.

Ученый ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщают индийские СМИ .

"Суреш Джадхав был лидером в производстве вакцин в Индии. Он создал технические возможности Института сыворотки Индии с нуля. Его скромность и приземленный стиль всегда поражали меня. Его смерть – печальный день для всех в индустрии вакцин, особенно для DCVMN", – написал в твиттере ученый в области цепей поставок медицинских услуг Прашант Джадхав.

Институт, считающийся крупнейшим в мире производителем вакцин, производит препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это одна из вакцин против коронавируса, разрешенных к использованию в Украине.

Кроме того, там производят вакцину американской компании Novavax.

Украина законтрактовала в Индии 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield и 10 млн доз Novavax, пока получила только 500 тыс. доз AstraZeneca/CoviShield.

Serum Institute of India, SII должен был стать ведущим поставщиком для глобальной инициативы COVAX. В рамках этой программы в Индии законтрактовали 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca/CoviShield и Novavax. Однако из-за вспышки коронавируса в Индии в начале 2021 года правительство наложило мораторий на экспорт вакцин.