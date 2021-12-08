В Индии скончался один из разработчиков вакцины CoviShield Суреш Джадхав

Он был исполнительным директором Института сыворотки в Пуне.

В Индии скончался один из разработчиков вакцины CoviShield Суреш Джадхав
Суреш Джадхав
Фото: Twitter

В индийском городе Пуна скончался исполнительный директор Института сыворотки (Serum Institute of India) доктор Суреш Джадхав. Ему было 72 года.

Ученый ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщают индийские СМИ.

"Суреш Джадхав был лидером в производстве вакцин в Индии. Он создал технические возможности Института сыворотки Индии с нуля. Его скромность и приземленный стиль всегда поражали меня. Его смерть – печальный день для всех в индустрии вакцин, особенно для DCVMN", – написал в твиттере ученый в области цепей поставок медицинских услуг Прашант Джадхав.

Институт, считающийся крупнейшим в мире производителем вакцин, производит препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это одна из вакцин против коронавируса, разрешенных к использованию в Украине.

Кроме того, там производят вакцину американской компании Novavax.

Украина законтрактовала в Индии 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield и 10 млн доз Novavax, пока получила только 500 тыс. доз AstraZeneca/CoviShield.

Serum Institute of India, SII должен был стать ведущим поставщиком для глобальной инициативы COVAX. В рамках этой программы в Индии законтрактовали 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca/CoviShield и Novavax. Однако из-за вспышки коронавируса в Индии в начале 2021 года правительство наложило мораторий на экспорт вакцин.

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