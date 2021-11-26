Фото дня: колоссальная ударная волна в туманности Бегущего человека

Фото дня: колоссальная ударная волна в туманности Бегущего человека

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) представило потрясающий снимок ударной волны от сталкивающихся потоков газов в структуре объекта Хербига — Аро с обозначением HH 45.

Объекты названного типа формируются, когда газ, выброшенный молодой звездой, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду.

Полученное изображение передано на Землю с борта орбитального телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope). На фотографии синий цвет указывает на ионизированный кислород (O II), фиолетовый — на ионизированный магний (Mg II).

Фото дня: колоссальная ударная волна в туманности Бегущего человека

Запечатлённый объект входит в состав туманности NGC 1977, которая, в свою очередь, является частью комплекса из трёх туманностей под названием Бегущий человек (The Running Man).

Образование NGC 1977, как и два других участника тройки (NGC 1975 и NGC 1973), представляет собой отражательную туманность. Такие объекты подсвечиваются звездой, свет от которой рассеивается межзвёздной пылью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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