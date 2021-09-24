На пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки, - ученые

Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года.

На пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки, - ученые
Фото: Lb.ua

Украина вошла в группу стран, в которых новая волна коронавирусной болезни еще не успела достичь максимума. На пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки. Угасание волны ожидается в конце года.

Об этом свидетельствуют данные исследования распространения четвертой волны COVID-19, вызванной штаммом дельта. Его провели ученые НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

"Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед с использованием метода сравнительного анализа и нейронной сети типа «прямого персептрона» показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих. Ее пик предполагается на уровне 15 -18 тысяч случаев заболевания в сутки", - говорится в публикации.

По мнению ученых, весомым показателем осложнения эпидемической ситуации по СOVID-19 является значительное ослабление карантина в летний период, а в большинстве учебных заведений - с начала сентября. Кроме того, следует учитывать вероятность сезонного роста других респираторных инфекций, интенсивность эпидемического процесса которых в течение предыдущих 1,5 лет сдерживалась карантинными ограничениями.

Поскольку по состоянию на середину сентября 2021 года Украина имеет низкий уровень полностью вакцинированного населения (около 12%), мы можем столкнуться с тяжелыми последствиями пандемии уже в ближайший период.

Ученые считают, что поскольку одними из определяющих показателей масштабов распространения болезни является количество госпитализированных и летальность, важно как можно быстрее защитить путем вакцинации наиболее уязвимые с точки зрения неблагоприятного течения COVID-19 группы населения, а именно - возрастную группу 60 и старше, а также лиц с сопутствующей патологией.

Ранее Киевская школа экономики признала начало новой вспышки COVID-19 в Украине. По прогнозу КШЭ, нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее.

Вчера в Украине впервые с 30 апреля обнаружили более 9 тыс. случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство взрослого населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гражданские астронавты миссии SpaceX успешно вернулись на ЗемлюГражданские астронавты миссии SpaceX успешно вернулись на Землю
Смена марсианских сезонов затруднит полёты IngenuityСмена марсианских сезонов затруднит полёты Ingenuity
Умер Клайв Синклер - разработчик компьютера ZX SpectrumУмер Клайв Синклер - разработчик компьютера ZX Spectrum
Вакцина Moderna наиболее эффективно защищает от госпитализации, - исследованиеВакцина Moderna наиболее эффективно защищает от госпитализации, - исследование
Ученые создали станцию, которая получает водород при помощи солнечного света
Блок рекламы


Похожие новости
Угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученыеУгасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученые
Ученые создали станцию, которая получает водород при помощи солнечного света
В Украине впервые трансплантировали легкие взрослому и сердце ребенкуВ Украине впервые трансплантировали легкие взрослому и сердце ребенку
Ученые определили возраст кита, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский"Ученые определили возраст кита, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский"
В Украине испытывают мобильную станцию для очистки водыВ Украине испытывают мобильную станцию для очистки воды
Новые китайские спутники в качестве топлива будут использовать воздухНовые китайские спутники в качестве топлива будут использовать воздух
Запуск гражданской миссии SpaceX Inspiration4 отложен на суткиЗапуск гражданской миссии SpaceX Inspiration4 отложен на сутки
Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирениемУкраинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирением
Украинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластикаУкраинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластика
Как ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигналаКак ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигнала
Последние новости
Подгружаем последние новости