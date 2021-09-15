Из Сахары на Марс: что стало с афронавтами

 Еще в прошлом веке, стараясь угнаться за развитыми странами, африканские державы презентовали свои космические программы. Больше всего, конечно, отличилась Замбия, один из жителей которой стремился отправиться на Луну и Марс в железной бочке. Но как обстоят дела с космонавтикой в регионе сейчас?

Из Сахары на Марс: что стало с афронавтами

Кристина де Миддель

Мечты о космосе грели сердце африканцев в течение полувека. Теперь у них появился шанс все же выйти за пределы Земли

В обществе сложился такой стереотип, что космонавтика — это большие деньги и значительное количество специалистов с огромным багажом знаний. И да, это мнение совершенно правильно — несмотря на то, что сегодня порог входа в аэрокосмическую отрасль ниже, чем 50 лет назад, он все еще очень высок для развивающихся стран и частных компаний.

Чего уж говорить о начале космической эры, когда создание ракет и их запуск стоили поистине космических усилий и денег. Однако, именно в этот момент в африканской Замбии местный учитель (а в будущем и национальный герой) объявил о том, что собирается запустить в космос группу афронавтов. Если бы ему это удалось, Замбия бы стала первой страной материка, которая отправила бы своих жителей в космос.

Инициатор «замбийской космической программы» 45-летний Эдвард Макука Нколосо в 1964 году даже отправил письмо в США и пригласил журналистов, чтобы показать свою планируемую космическую миссию. Конечно, не о каком реальном полете в космос не шло — американские журналисты (как, впрочем, и жители Замбии) сочли Нколосо безумцем: странные упражнения на открытом воздухе и скатывание человека в бочке с горы сложно назвать тренировкой к космическому полету. Кстати, запускать людей на Луну планировалось прямо в этой бочке при помощи катапульты.

Тем не менее, идеи смелого замбийца среднего возраста заставили задуматься о том, как в будущем будут выглядеть космические программы африканских стран. Со времен Нколосо прошло уже более 50 лет, но ни у одной страны этого материка так и нет собственного космического агентства или программ освоения космического пространства. Тем не менее, у самых развитых государств вроде ЮАР и Египта есть свои спутники. Их выводят на орбиту ракеты других стран, но сами аппараты могут делать африканские ученые.

В последнее время в правительствах стран материка даже идут разговоры о создании Африканского космического агенства — идею предлагали в 2012 и 2015 годах на различных саммитах. Возможно, запустить африканский аналог Европейского космического агентства удастся в 2023 году, но сфера деятельности и объем финансирования этого ведомства пока непонятен. В целом некоторые африканские страны уже готовы к покорению космоса, а для других, таких как Замбия, стоит еще немного потерпеть — это будет лучше, чем запускать бедных людей в космос на катапульте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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