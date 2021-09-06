Китайский марсоход Zhurong прислал новую панораму равнины Утопия в преддверии перехода в безопасный режим

Китайский марсоход Zhurong прислал новое панорамное изображение, сделанное им в долине Утопия и посвящённое 100-дневному юбилею активности ровера на поверхности Красной планеты. Снимок стал одним из последних перед тем, как в середине сентября ровер более чем на месяц перейдёт в безопасный режим.

Изображение: CNSA

С момента начала работы на поверхности Марса 22 мая шестиколёсный ровер проехал 1064 м. Он передал на Землю немало любопытных снимков и научных данных, но вскоре ровер будет переведён в безопасный режим, поскольку между Землёй и Марсом в это время окажется Солнце. Испускаемые светилом заряженные частицы делают невозможной межпланетную радиосвязь, поэтому Zhurong больше месяца проведёт в безопасном режиме при ограниченной мощности. Стоит отметить, что по той же причине в начале октября в автономный режим будут переведены американские марсоходы Curiosity и Perseverance.

Изображение: CNSA / PEC

Готовясь к перерыву, марсоход задействовал свою панорамную камеру, чтобы запечатлеть окрестности. На получившемся снимке видны солнечные панели ровера и антенна, а также дюны, которые в дальнейшем хотели бы изучить китайские учёные. На горизонте панорамы можно рассмотреть отдалённые облака. С момента посадки 14 мая и начала работы неделей позже марсоход двигался на юг, попутно анализируя встречающиеся на пути дюны, скалы и другие объекты.

Маршрут движения ровера Zhurong / Изображение: BACC

Орбитальная станция Tianwen 1, которая раз в сутки пролетает над ровером и играет роль ретранслятора для передачи данных на Землю, на время бездействия ровера также перейдёт в автономный режим работы. После восстановления связи станция продолжит исследовать поверхность Марса с помощью собственного оборудования, а также будет использоваться для передачи данных с ровера.



