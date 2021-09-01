Tesla может наладить производство своих человекоподобных роботов Bot в Техасе

Среди множественных амбициозных целей, к которым по воле Илона Маска (Elon Musk) стремится возглавляемая им компания Tesla, недавно появилась демонстрация прототипа человекоподобного робота Bot, которая должна состояться в следующем году. Сейчас компания активно нанимает профильных специалистов, которые помогут разработать этого робота, и одна из вакансий указывает на возможность организации производства роботов в Техасе.

Источник изображения: Tesla, Electrek

Среди прочих вакансий одно из объявлений на сайте Tesla, как поясняет Electrek, привлекает внимание тем, что приглашает на работу специалиста по тестированию робототехники в Остин, штат Техас, с перспективой участия в «ускорении производства мобильных робототехнических систем». Это позволяет предположить, что именно в этом штате будет организовано производство человекоподобных роботов Tesla Bot.

Источник изображения: Tesla

Следует напомнить, что площадка в окрестностях Остина, на которой сейчас возводятся предприятия Tesla по выпуску тяговых аккумуляторов и электромобилей, является самой крупной среди производственных объектов компании. Здесь со временем планируется организовать выпуск не только кроссоверов Model Y и аккумуляторов для них, но и пикапов Cybertruck, а также электрических грузовиков Tesla Semi. Относительная близость к штаб-квартире Tesla и достаточные возможности расширения делают площадку в Техасе оптимальным выбором в качестве места для производства роботов.



