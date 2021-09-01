Tesla может наладить производство своих человекоподобных роботов Bot в Техасе

Среди множественных амбициозных целей, к которым по воле Илона Маска (Elon Musk) стремится возглавляемая им компания Tesla, недавно появилась демонстрация прототипа человекоподобного робота Bot, которая должна состояться в следующем году. Сейчас компания активно нанимает профильных специалистов, которые помогут разработать этого робота, и одна из вакансий указывает на возможность организации производства роботов в Техасе.

Tesla может наладить производство своих человекоподобных роботов Bot в Техасе

Источник изображения: Tesla, Electrek

Среди прочих вакансий одно из объявлений на сайте Tesla, как поясняет Electrek, привлекает внимание тем, что приглашает на работу специалиста по тестированию робототехники в Остин, штат Техас, с перспективой участия в «ускорении производства мобильных робототехнических систем». Это позволяет предположить, что именно в этом штате будет организовано производство человекоподобных роботов Tesla Bot.

Tesla может наладить производство своих человекоподобных роботов Bot в Техасе

Источник изображения: Tesla

Следует напомнить, что площадка в окрестностях Остина, на которой сейчас возводятся предприятия Tesla по выпуску тяговых аккумуляторов и электромобилей, является самой крупной среди производственных объектов компании. Здесь со временем планируется организовать выпуск не только кроссоверов Model Y и аккумуляторов для них, но и пикапов Cybertruck, а также электрических грузовиков Tesla Semi. Относительная близость к штаб-квартире Tesla и достаточные возможности расширения делают площадку в Техасе оптимальным выбором в качестве места для производства роботов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новая ловушка для антиматерии поможет раскрыть один из главных секретов Вселенной
SpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислородаSpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислорода
Астрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналовАстрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналов
Учёные вырастили «графен» из бора, что открывает новые горизонты для электроники и аккумуляторовУчёные вырастили «графен» из бора, что открывает новые горизонты для электроники и аккумуляторов
Новый рекорд эффективности с двусторонними солнечными панелямиНовый рекорд эффективности с двусторонними солнечными панелями
Блок рекламы


Похожие новости
Новая ловушка для антиматерии поможет раскрыть один из главных секретов Вселенной
Новый робот-тунец может плавать быстрее за счет хвоста с динамичной жесткостьюНовый робот-тунец может плавать быстрее за счет хвоста с динамичной жесткостью
Учёные смогли впервые наблюдать за облаками в ночном небе Венеры — это поможет изучать погоду на других планетахУчёные смогли впервые наблюдать за облаками в ночном небе Венеры — это поможет изучать погоду на других планетах
Вакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья дозаВакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья доза
Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёныеМетан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные
Днепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследованиеДнепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследование
Toyota научила роботов отличать предметы от их отражений — это большой прорыв в робототехникеToyota научила роботов отличать предметы от их отражений — это большой прорыв в робототехнике
Hyundai стал владельцем производителя роботов Boston DynamicsHyundai стал владельцем производителя роботов Boston Dynamics
Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследованийМарсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследований
Китайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести водыКитайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести воды
Последние новости
Подгружаем последние новости