Вакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья доза

Вакцина Pfizer, которая еще до недавнего времени была предметом мечтаний всех, кто хотел привиться от коронавируса, оказалась не такой уж эффективной. Уже сейчас ее разработчики признают недостатки этого препарата. Главный – он оказался недостаточно эффективным от коронавируса Дельта.

Вакцина Pfizer оказалась малоэффективной против коронавируса Дельта

Штамм Дельта, молниеносно распространяющийся по миру, заставил разработчиков вакцин снова взяться за эксперименты и сесть за микроскопы. Как выяснилось, хваленая вакцина Pfizer также не в силах эффективно противостоять этому штамму.

Это были вынуждены признать и сами разработчики препарата. Они подтвердили, что спустя полгода после второй прививки эффективность их препарата резко снижается. Говорят, что до 64%, но возможно и ниже. К тому же, вакцина не может противостоять агрессивной мутации, которую принес с собой штамм Дельта, и привитый человек имеет все шансы заболеть, как и не привитый.

Вакцина Pfizer оказалась малоэффективной против коронавируса Дельта

Однако в компании BioNTech, являющейся одним из разработчиков вакцины Pfizer, утверждают, что панацеей может стать третья доза, которую следует ввести через полгода-максимум год после второй. Именно после третьей дозы организм якобы получит длительный и крепкий иммунитет от различных штаммов коронавируса.

"Исходные данные исследования показывают, вследствие введения бустерной дозы вакцины через 6 месяцев после второй, формируются высокие титры нейтрализации, в том числе Beta-штамма коронавируса, которые в 5-10 раз выше, чем после двух основных доз", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

В этом же заявлении сказано, что в компании уже активно работают над третьей дозой и вскоре приступят к ее клиническим испытаниям.


Марченко Любов, Тудей

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