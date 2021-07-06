Для миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективна

Ученые признают, что классических подход к вакцинированию реципиентов донорских органов не подходит и нужно срочно изобретать новые меры.

Из-за препаратов, подавляющих иммунитет, естественный защитный механизм против вирусов почти не реагирует на вакцину

Пациенты, которым пересадили органы других людей, зачастую вынуждены всю жизнь принимать иммуносупрессанты – препараты, подавляющие действие иммунной системы и тем самым мешающие ей отторгать чужие клетки и ткани. Разумеется, практически полное отсутствие иммунитета делает их крайне уязвимыми для различного рода инфекций, и коронавирус, к сожалению, не является исключением. Недавние исследования показали, что у таких пациентов зачастую не формируется защитный ответ на векторные и мРНК-вакцины от SARS-CoV-2 – они фактически бесполезны.

На страницах научного журнала Science Immunology ученые рассуждают о возможных причинах и конкретных механизмах этой патологии. Дело в том, что для формирования адекватной защитной реакции организма необходимы сложные взаимодействия Т-клеток – главных «киллеров» нашей иммунной системы, специалистов по истреблению внешних агентов. Речь идет как о взаимной работе подтипов CD4+, так и о появлении антиген-специфичных CD8+ Т-клеток. Если один или несколько компонентов этой системы будут нарушены, иммунная защита организма ослабнет.

Очевидно, что в случае реципиентов донорских органов необходима новая стратегия вакцинации. Поскольку реальный вклад Т-клеточного механизма в защиту от коронавируса в настоящее время практически неизвестен, некоторые специалисты предлагают временно считать непривитыми даже тех пациентов, кто получил вакцину – это разумная мера предосторожности.

В качестве возможных методов решения ситуации ученые называют как введение дополнительных доз вакцины, так и пассивную иммунизацию путем переноса антител напрямую. Исследования по этому вопросу в настоящее время находятся в активной стадии – ученые проводят обширную работу при участии двух сотен добровольцев.



