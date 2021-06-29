Китай опубликовал видео посадки ровера на Марс (видео)

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео высадки марсохода «Чжужун», записанное камерой, установленной на борту посадочной платформы, а также звуки передвижения ровера по поверхности планеты. Об этом пишет itc.ua.

Китай опубликовал видео посадки ровера на Марс (видео)

Посадка на Марс

«Чжужун» был доставлен к Марсу орбитальным зондом «Тяньвэнь-1» и высадился в южной части равнины Утопия 15 мая 2021 года, став третьим действующим на данный момент марсоходом на планете.

В то же время Китай стал третьей страной в мире — после СССР и США — сумевшей посадить аппарат на поверхность Марса. 19 мая марсоход успешно съехал с посадочной платформы на поверхность планеты и прислал первые снимки.

27 июня команда CNSA опубликовала видео всей посадочной операции марсохода. Это удалось сделать благодаря камерам, установленным на посадочной платформе и самом марсоходе.

На видео можно увидеть все этапы высадки марсохода — раскрытие парашюта, отделение парашюта и сброс задней защитной оболочки. Также можно увидеть кадры работы системы оценки рельефа и уклонения от препятствий.

«Чжужун» представляет собой 240-килограммовый шестиколесный планетоход, способный передвигаться со скоростью 200 метров в час.

В его активе: мультиспектральная камера, пара оптических — для навигации и топографической съемки, георадар для исследования марсианских глубин до 100 метров, магнитометр, метеостанция и анализатор грунта.

Ранее NASA поделилась полноценным видео посадки своего марсохода «Персеверанс».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американцы предложили хранить энергию в раскалённых графитовых кирпичахАмериканцы предложили хранить энергию в раскалённых графитовых кирпичах
В США представлена концепция атомной «батарейки» мощностью 10 МВтВ США представлена концепция атомной «батарейки» мощностью 10 МВт
AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийского" штаммаAstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийского" штамма
В США научились оптимизировать техпроцессы производства чипов с помощью ИИВ США научились оптимизировать техпроцессы производства чипов с помощью ИИ
Компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавирусаКомпания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Rocket Lab разработает для NASA два космических аппарата-близнеца для изучения МарсаRocket Lab разработает для NASA два космических аппарата-близнеца для изучения Марса
Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследованийМарсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследований
Китайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести водыКитайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести воды
ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного примененияВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного применения
Китай отправил на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-2» с грузом для будущей космической станцииКитай отправил на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-2» с грузом для будущей космической станции
Гринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвоеГринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвое
Китайские учёные создали собственный беспроводной интерфейс «мозг-компьютер»Китайские учёные создали собственный беспроводной интерфейс «мозг-компьютер»
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity на горе Мон-МеркаNASA опубликовало снимок марсохода Curiosity на горе Мон-Мерка
Впервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на МарсеВпервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на Марсе
Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссииМарсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии
Последние новости
Подгружаем последние новости