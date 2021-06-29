Китай опубликовал видео посадки ровера на Марс (видео)

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео высадки марсохода «Чжужун», записанное камерой, установленной на борту посадочной платформы, а также звуки передвижения ровера по поверхности планеты. Об этом пишет itc.ua.

Посадка на Марс

«Чжужун» был доставлен к Марсу орбитальным зондом «Тяньвэнь-1» и высадился в южной части равнины Утопия 15 мая 2021 года, став третьим действующим на данный момент марсоходом на планете.

В то же время Китай стал третьей страной в мире — после СССР и США — сумевшей посадить аппарат на поверхность Марса. 19 мая марсоход успешно съехал с посадочной платформы на поверхность планеты и прислал первые снимки.

27 июня команда CNSA опубликовала видео всей посадочной операции марсохода. Это удалось сделать благодаря камерам, установленным на посадочной платформе и самом марсоходе.

На видео можно увидеть все этапы высадки марсохода — раскрытие парашюта, отделение парашюта и сброс задней защитной оболочки. Также можно увидеть кадры работы системы оценки рельефа и уклонения от препятствий.

«Чжужун» представляет собой 240-килограммовый шестиколесный планетоход, способный передвигаться со скоростью 200 метров в час.

В его активе: мультиспектральная камера, пара оптических — для навигации и топографической съемки, георадар для исследования марсианских глубин до 100 метров, магнитометр, метеостанция и анализатор грунта.

Ранее NASA поделилась полноценным видео посадки своего марсохода «Персеверанс».