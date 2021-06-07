Космическая компания из США отправит на Луну один биткоин

Американская частная космическая компания Astrobotic Technology отправит на Луну аппаратный кошелек в виде физической монеты, содержащий один биткоин. Об этом сообщает РБК-Крипто.

Фото: universemagazine.com

Запуск лунного модуля Peregrine произойдет уже в ноябре текущего года. Биткоин Astrobotic Technology купит на криптобирже BitMEX.

«Биткоин будет оставаться на поверхности Луны до тех пор, пока какая-либо предприимчивая душа не отправится за ним. У аппаратного кошелька будет публичный адрес, позволяющий любому желающему стать свидетелем присвоения монеты», — сказано на сайте миссии.

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В мае стало известно, что космическая компания SpaceX примет в оплату Dogecoin для вывода 40-килограммового спутника в космос в рамках лунной миссии DOGE-1 канадской компании Geometric Energy Corporation.