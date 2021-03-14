Видео: специалисты SpaceX вручную размещают плитки термозащиты на прототип Starship

Фотограф Джек Баер (Jack Beyer) нередко публикует в своём Twitter и на канале YouTube любопытные фотографии и ролики, посвящённые космической тематике. В одной из свежих записей он разместил ускоренное видео того, как специалисты SpaceX вручную размещают плитки термической защиты на секцию одного из будущих прототипов многоразового корабля Starship.

«Очень круто видеть сегодня, как наносятся вручную термозащитные плитки Starship. Интересно, как скоро этот процесс будет автоматизирован?» — написал он. Кстати, эта запись есть и в более полном 19-минутном видео на YouTube — ролик также включает работы по подготовке прототипа Starship SN11 к испытательному запуску (он может состояться уже на следующей неделе):

SpaceX постепенно начинает увеличивать количество плиток теплозащитного экрана — если на SN8 их, по сути, не было, то на SN11 ими покрыта уже заметная часть ракеты. Возможно, в ближайшие месяцы мы увидим прототип с полноценной тепловой защитой (она призвана предотвратить разрушение корабля при нагреве во время входа в атмосферу Земли).

Кстати, по словам Илона Маска (Elon Musk), в SN11 было внесено множество изменений с целью исправить выявленные в ходе предыдущих испытаний недостатки. Он пояснил, что прототип SN10 взорвался после посадки, потому что двигателям не хватило мощности в результате утечки гелия из топливного бака. 3 марта SpaceX запустила свой корабль Starship SN10 на высоту 10 километров и сумела приземлить машину, хотя ракета взорвалась через несколько минут после посадки. Эта миссия последовала за двумя другими запусками Starship, SN9 и SN8, на ту же высоту — прототипам удалось взлететь и провести нужные манёвры, но они разбились при посадке.

SpaceX постепенно вносит изменения и обновления в конструкцию Starship после каждого испытательного полёта. Ракета имеет высоту около 50 метров — текущие прототипы приводятся в движение тремя ракетными двигателями Raptor, а окончательная версия получит шесть таких двигателей. Сам корабль — лишь часть огромной полностью многоразовой системы, которая будет включать, помимо Starship, также возвращаемую 70-метровую сверхтяжёлую первую ступень Super Heavy с 30 двигателями Raptor.

Компания заявила, что Starship в итоге сможет доставлять до 100–110 тонн на низкую околоземную орбиту. NASA выбрало Starship в качестве одного из трёх кандидатов для доставки космонавтов и оборудования на Луну в рамках программы «Артемида». Японский миллиардер Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) уже забронировал полёт вокруг Луны на SpaceX Starship для себя и восьми других пассажиров.



