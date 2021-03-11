SpaceX запустила в космос очередную партию из 60 спутников для проекта Starlink

Американская компания SpaceX запустила в космос еще 60 спутников для орбитальной сети Starlink. Об этом компания сообщила в своем твиттере .

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся около трех ночи по местному времени (10:13 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал. Через несколько минут первая ступень ракеты осуществила успешную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions.

Это уже 21-й запуск спутников Starlink, их общее количество превышает 1100 штук.

Но это все еще малая часть от запланированных нескольких десятков тысяч спутников. Первая группа из примерно полутора тысяч спутников будет находиться на 550-километровых орбитах, а затем к ним добавят спутники с более высокими орбитами для улучшения покрытия и более низкими для пользователей, которым требуется меньшая задержка сигнала.

Компания Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире.