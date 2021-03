Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался

SpaceX сегодня в ходе очередных высотных испытаний смогла впервые успешно приземлить прототип космического корабля Starship, что стало большим шагом в разработке сверхтяжёлой ракеты-носителя, предназначенной для запуска грузов и людей в миссии на Луну и Марс.

Правда, через восемь минут после успешной и вполне мягкой посадки на испытательном комплексе в Бока-Чика (штат Техас, США) прототип взорвался. Причина взрыва на данный момент неизвестна, как и неизвестно, было ли уничтожение опытного образца случайным или преднамеренным.

Целью испытаний, напомним, был запуск прототипа на высоту до 10 километров. Сегодняшний полёт аппарата под номером SN10 был аналогичен предыдущим испытательным полётам предыдущих прототипов SN8 и SN9, которые запускались в декабре и феврале соответственно. Обе предыдущие ракеты выполнили поставленные разработчиками задачи, включая аэродинамические испытания, последовательное отключение двигателей и переворот для ориентирования при посадке, но оба они взорвались от удара о землю при попытке приземлиться, не имея возможности замедлить полет в достаточной мере.

Как и в случае предыдущих испытаний, целью полёта SN10 было не достижение максимальной высоты, а испытание ключевых систем ракеты. Она взлетала на всех трёх своих двигателях Raptor и затем по одному отключала их по мере достижения верхней точки траектории. Затем SN10 выполнил манёвр переворота в горизонтальное положение для выполнения управляемого спуска при помощи закрылков при свободном падении в атмосфере. В финальной части испытаний ракета была возвращена в вертикальное положение, включила торможение двигателями и мягко приземлилась.

Стоит отметить, что SN10 смог стартовать лишь со второй попытки. При первом запуске двигатели ракеты были отключены компьютером через секунду после запуска. Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) объяснил это неверными настройками по тяге двигателей. Тем не менее, специалисты SpaceX смогли осуществить повторный запуск спустя два часа.

Как указывает сама SpaceX, главной целью испытаний прототипа был сбор данных по управлению аппаратом во время повторного входа в атмосферу. Эта задача была успешно выполнена, несмотря на фееричный взрыв ракеты через несколько минут после мягкой посадки.

