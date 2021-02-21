Запуск SN10 на подходе: FAA закрыло дело о крушении корабля SpaceX Starship SN9 во время тестового полёта

Руководимая Илоном Маском (Elon Musk) компания SpaceX готовится в ближайшем будущем запустить прототип ракеты-носителя Starship SN10 в следующий испытательный полёт на высоту более 10 километров со своей площадки в Южном Техасе. Подготовке уже ничего не мешает — SpaceX и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) только что завершили расследование предыдущего запуска, который закончился 2 февраля взрывом SN9 во время посадки.

Кадр с манёвром SN9 прямо перед неудачной посадкой (SpaceX)

«Сегодня FAA закрыло расследование происшествия 2 февраля с прототипом SpaceX Starship SN9, открыв путь для испытательного полёта SN10, который сейчас ожидает утверждения обновлённой лицензии, — сообщил представитель FAA в заявлении по электронной почте. — FAA обеспечило надзор за расследованием инцидента с SN9, проведённым SpaceX. Корабль SN9 вышел из строя в допустимых рамках безопасности FAA. Его неудачная посадка и взрыв не представляли опасности для населения или собственности. Весь мусор находился в пределах обозначенной опасной зоны. FAA утвердило окончательный отчёт о происшествии, включая вероятные причины и корректирующие меры».

Starship SN8 во время испытаний (SpaceX)

Кстати, мы уже писали, что SpaceX на основании испытаний SN8 и SN9 внесла улучшения в Starship SN10, благодаря чему шанс успешной посадки удвоился: согласно оценке Маска, теперь он составляет порядка 60 %. Во время запуска SN8 руководитель компании говорил, что шансы на успех — один к трём.

Starship SN8 во время испытаний (SpaceX)

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие отдалённые места космоса. Окончательная версия получит шесть двигателей Raptor (против трёх у текущих прототипов) для выхода в космос. Высота многоразового корабля составляет 50 метров, а на орбиту он должен выводиться с помощью гигантской 70-метровой ракеты Super Heavy, которая получит порядка 30 двигателей Raptor. Сейчас уже готовятся следующие прототипы Starship, причём SN11 должен включать более серьёзные изменения по сравнению с SN8, SN9 и SN10.

Starship SN8 во время испытаний (SpaceX)

Испытательные полёты требуют одобрения FAA. В январе SpaceX нарушила лицензию FAA на запуск, что повлекло расследование и заставило компанию задержать испытания SN9 и принять ряд мер безопасности, требуемых управлением гражданской авиации. Илон Маск, разочарованный действиями FAA, даже дал комментарий в Twitter : «В отличие от своего авиационного подразделения, которое работает нормально, космическое подразделение FAA имеет принципиальные проблемы в структуре регулирования. Их правила рассчитаны на несколько запусков одноразовых ракет в год с нескольких государственных объектов. Придерживаясь таких процедур, человечество никогда не доберётся до Марса».



