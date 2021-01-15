Фото дня: звёздный городок за пределами Млечного пути

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) предлагает полюбоваться великолепным изображением очередного объекта на просторах Вселенной.

На фотографии, переданной на Землю с борта орбитального телескопа «Хаббл», запечатлена структура с обозначением NGC 602. Это эмиссионная туманность с рассеянным скоплением.

Туманность располагается за пределами Млечного Пути — в Малом Магеллановом Облаке. На снимке можно видеть большое количество ярких голубых звёзд, сформировавшихся сравнительно недавно. Более того, как отмечается, процессы звёздообразования протекают здесь и в настоящее время.

Рождение новых светил началось в центральной области скопления, после чего своеобразная волна звёздообразования захлестнула периферию. На снимке прекрасно видны пылевые облака причудливой формы. Ниже можно посмотреть фотографию в полном разрешении — нажмите для увеличения.

Отметим, что в прошлом году «Хаббл» отметил тридцатилетний юбилей: запуск шаттла «Дискавери» STS-31 с этим аппаратом был осуществлён 24 апреля 1990 года. За время эксплуатации космическая обсерватория пережила пять сервисных миссий, в ходе которых специалисты заменили многие узлы.



