В Турции заявили, что создали прибор для диагностики коронавируса за 10 секунд

Ученые из Турции заявили, что разработали устройство, которое на основе передовых оптических технологий диагностирует заражение коронавирусом всего за 10 секунд.

Об этом сообщили на сайте Билькентского университета, на базе которого был создан прибор.

"Этим прибором можно обнаружить вирус, вызывающий заражение COVID-19, в течение максимум 10 секунд, используя образец слизистой оболочки ротовой полости", - говорится в сообщении.

Принцип действия прибора под названием Diagnovir базируется на оптических свойствах, когда при наличии вируса изменяется цвет, а его обнаружение происходит с высокой вероятностью.

"В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему выявления возбудителей, разработанную специально для обустройства биосенсора", - сообщили в университете.

Кроме того, в отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на выявлении присутствия или отсутствия вируса с помощью оптических методов.

По утверждению турецких ученых, прибор показал эффективность на уровне 99% в выявлении вирусов в доклинических исследованиях. Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство.