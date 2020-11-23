Китай до конца недели запустит зонд для доставки на Землю лунных пород

Китай до конца недели запустит зонд для доставки на Землю лунных пород

Уже на этой неделе Китай намерен отправить к Луне автоматическую исследовательскую станцию, которой предстоит собрать образцы грунта и обеспечить их доставку на Землю для комплексного изучения в лабораторных условиях.

К естественному спутнику нашей планеты отправится зонд Chang’e-5 («Чанъэ-5»), названный в честь китайской богини Луны Чанъэ. В его состав входят орбитальный и посадочный модули.

Спускаемому аппарату предстоит осуществить посадку в районе Океана Бурь — это крупнейшее лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Предполагается, что аппарат сможет собрать около двух килограммов пород. Эти образцы будут помещены в специальную капсулу взлётного модуля, после чего тот стартует с поверхности Луны и состыкуется с орбитальным модулем. Затем образцы должны быть доставлены на Землю.

Китай до конца недели запустит зонд для доставки на Землю лунных пород

Предстоящая миссия позволит опробовать технические решения Китая по сбору пород на других космических телах. Кроме того, в случае успеха это будет первая с 1970-х годов миссия, нацеленная на доставку лунного грунта на Землю. До сих пор эту операцию удалось выполнить только аппаратам, созданным в Советском Союзе и Соединённых Штатах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВОЗ рекомендует отказаться от ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусомВОЗ рекомендует отказаться от ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусом
ФБР наняли роботов для работы с документациейФБР наняли роботов для работы с документацией
Ракета-носитель Vega с двигателями Южмаша не смогла вывести на орбиту 2 спутникаРакета-носитель Vega с двигателями Южмаша не смогла вывести на орбиту 2 спутника
В Техасе начали строить крупнейшую в США солнечную электростанциюВ Техасе начали строить крупнейшую в США солнечную электростанцию
В Египте нашли сотню мумий в цветных саркофагах, которым 2500 летВ Египте нашли сотню мумий в цветных саркофагах, которым 2500 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Зонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы БеннуЗонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы Бенну
В Млечном Пути нашли планету-сироту размером с ЗемлюВ Млечном Пути нашли планету-сироту размером с Землю
Китай выбрал место для посадки уже летящего к Марсу Tianwen-1Китай выбрал место для посадки уже летящего к Марсу Tianwen-1
Китайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 летКитайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 лет
Зонд OSIRIS-REx собрал образцы грунта с астероида БеннуЗонд OSIRIS-REx собрал образцы грунта с астероида Бенну
Airbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на ЗемлюAirbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на Землю
Virgin Orbit снова попробует запустить свою ракету с самолёта в декабреVirgin Orbit снова попробует запустить свою ракету с самолёта в декабре
SpaceX на тестах запустит Starship на высоту 15 км
SpaceX запустит Starship на высоту более 18 кмSpaceX запустит Starship на высоту более 18 км
Илон Маск сообщил, что SpaceX запустит прототип Starship на высоту в 18 кмИлон Маск сообщил, что SpaceX запустит прототип Starship на высоту в 18 км
Последние новости
Подгружаем последние новости