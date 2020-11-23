Китай до конца недели запустит зонд для доставки на Землю лунных пород

Уже на этой неделе Китай намерен отправить к Луне автоматическую исследовательскую станцию, которой предстоит собрать образцы грунта и обеспечить их доставку на Землю для комплексного изучения в лабораторных условиях.

К естественному спутнику нашей планеты отправится зонд Chang’e-5 («Чанъэ-5»), названный в честь китайской богини Луны Чанъэ. В его состав входят орбитальный и посадочный модули.

Спускаемому аппарату предстоит осуществить посадку в районе Океана Бурь — это крупнейшее лунное море, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Предполагается, что аппарат сможет собрать около двух килограммов пород. Эти образцы будут помещены в специальную капсулу взлётного модуля, после чего тот стартует с поверхности Луны и состыкуется с орбитальным модулем. Затем образцы должны быть доставлены на Землю.

Предстоящая миссия позволит опробовать технические решения Китая по сбору пород на других космических телах. Кроме того, в случае успеха это будет первая с 1970-х годов миссия, нацеленная на доставку лунного грунта на Землю. До сих пор эту операцию удалось выполнить только аппаратам, созданным в Советском Союзе и Соединённых Штатах.



