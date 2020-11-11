Очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 сопровождались неожиданным фейерверком

Сегодня на полигоне в Бока-Чика прошли вторые статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8, который впервые должен подняться на высоту до 18 км. В ходе испытания вскоре после поджига двигателя Raptor от стартовой площадки начали разлетаться какие-то горящие осколки. С чем был связан неожиданный фейерверк, не сообщается. Если двигатели остались неповреждёнными, завтра может состояться ещё одно статическое огневое испытание.

SpaceX Starship SN8. Источник изображения: NASA

Надо сказать, что в этот раз прототип Starship впервые был похож на космическую ракету. До этого и даже первые статические огневые испытания SN8 с тремя Raptor на борту проводились на объекте типа «пепелац» цилиндрической формы. Всё началось с запуска первого прототипа, с которого ураган сорвал обтекатель и его было решено не устанавливать. Все прыжки на высоту до 150 м были без обтекателей. На ракету стал похож только Starship SN8 и сейчас он находится на стартовой площадке.

Третий статический запуск двигателей для проверки их работы с малыми топливными баками может пройти завтра в районе 18:00 по московскому времени. Следующим должен стать подъём SN8 на высоту до 18 км с последующей посадкой на двигателях.

В финальной версии Starship будет иметь в высоту 50 м и опираться на шесть двигателей: три будут для движения в атмосфере и три для движения в вакууме. Ракета должна помочь в освоении Луны и Марса. Но это пока в неблизких планах. Надеемся, что сегодня обломки летели не из двигателя, а из бетонной площадки, иначе опять будут задержки.



