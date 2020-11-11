Очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 сопровождались неожиданным фейерверком

Сегодня на полигоне в Бока-Чика прошли вторые статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8, который впервые должен подняться на высоту до 18 км. В ходе испытания вскоре после поджига двигателя Raptor от стартовой площадки начали разлетаться какие-то горящие осколки. С чем был связан неожиданный фейерверк, не сообщается. Если двигатели остались неповреждёнными, завтра может состояться ещё одно статическое огневое испытание.

Очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 сопровождались неожиданным фейерверком

SpaceX Starship SN8. Источник изображения: NASA

Надо сказать, что в этот раз прототип Starship впервые был похож на космическую ракету. До этого и даже первые статические огневые испытания SN8 с тремя Raptor на борту проводились на объекте типа «пепелац» цилиндрической формы. Всё началось с запуска первого прототипа, с которого ураган сорвал обтекатель и его было решено не устанавливать. Все прыжки на высоту до 150 м были без обтекателей. На ракету стал похож только Starship SN8 и сейчас он находится на стартовой площадке.

Третий статический запуск двигателей для проверки их работы с малыми топливными баками может пройти завтра в районе 18:00 по московскому времени. Следующим должен стать подъём SN8 на высоту до 18 км с последующей посадкой на двигателях.

В финальной версии Starship будет иметь в высоту 50 м и опираться на шесть двигателей: три будут для движения в атмосфере и три для движения в вакууме. Ракета должна помочь в освоении Луны и Марса. Но это пока в неблизких планах. Надеемся, что сегодня обломки летели не из двигателя, а из бетонной площадки, иначе опять будут задержки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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