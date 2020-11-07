Новое исследование показало, что COVID-19 усиливает шум в ушах

Новое исследование показало, что COVID-19 усиливает шум в ушах

Тиннитус — непрерывный шум в ушах, который почти невозможно вылечить. Это изнурительное и изматывающее состояние, которое часто связано с ухудшением эмоционального состояния и депрессией

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health, ученые из Университета Энглия Раскин в Великобритании опросили 3103 человека с тиннитусом из 48 стран мира, большинство из которых проживали в Европе и США. Результаты показали: симптомы COVID-19 усугубили тиннитус у 40 процентов опрошенных, 54 процента не заметили разницы, а 6 процентов участников утверждают даже, что заражение ослабило шум.

Хотя исследование было направлено на изучение людей с уже существующим тиннитусом, ученые также выявили семь человек, которые сообщили о шуме в ушах, начавшемся после заражения коронавирусом.

Исследователи не выяснили причину появления шума в ушах после инфицирования. Возможно, это связано с такими факторами, как повышенная тревожность и чувство одиночества из-за пандемии и самоизоляции.

Это также может быть одним из длительных последствий COVID-19. В одном редком случае, опубликованном в BMJ, 45-летний мужчина испытал внезапную и необратимую потерю слуха через месяц после заражения.

Тиннитус крайне сложно вылечить. Однако ранее мы рассказывали о клиническом испытании устройства, которое способно заглушить симптомы тиннитуса более чем на год. Оно состоит из портативного блока управления, наушников и подкладки на язык, которая стимулирует мозг легким электрическим разрядом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Илон Маск собирается игнорировать земные законы на МарсеИлон Маск собирается игнорировать земные законы на Марсе
Искусственный интеллект выявит COVID-19 по звуку кашляИскусственный интеллект выявит COVID-19 по звуку кашля
Коронавирус с каплями отлетает от больного вовсе не на два метра, как это считалосьКоронавирус с каплями отлетает от больного вовсе не на два метра, как это считалось
Крупнейший в мире айсберг угрожает популяции пингвинов и тюленейКрупнейший в мире айсберг угрожает популяции пингвинов и тюленей
Что будет, когда звезда Gliese 710 подойдет к нашей системеЧто будет, когда звезда Gliese 710 подойдет к нашей системе
Блок рекламы


Похожие новости
Искусственный интеллект выявит COVID-19 по звуку кашляИскусственный интеллект выявит COVID-19 по звуку кашля
В США тестируют робота, способного обнаруживать COVID-19 по запахуВ США тестируют робота, способного обнаруживать COVID-19 по запаху
Ученые составили список животных, подверженных COVID-19Ученые составили список животных, подверженных COVID-19
Растительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасноРастительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасно
NASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадкаNASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадка
Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже covid-19Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже covid-19
В Индии начали тестировать вакцину от COVID-19В Индии начали тестировать вакцину от COVID-19
МОЗ внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19МОЗ внес дексаметазон в протокол лечения COVID-19
Новое открытие показало, как прячутся черные дырыНовое открытие показало, как прячутся черные дыры
В США успешно протестировали вакцину против COVID-19. Впереди еще две фазы тестовВ США успешно протестировали вакцину против COVID-19. Впереди еще две фазы тестов
Последние новости
Подгружаем последние новости