Видео: SpaceX впервые провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor для Starship

Важная часть нового космического корабля SpaceX Starship прошла первый тест. Речь идёт о версии обычного двигателя Raptor для использования в космическом вакууме. Он успешно прошёл первые огневые испытания на площадке SpaceX в Макгрегоре (штат Техас), о чём сообщили представители компании в Twitter .

Вакуумный Raptor прошёл данный тест примерно через три недели после того, как покинул ракетный завод SpaceX в Лос-Анджелесе — 4 сентября SpaceX объявила, что новый двигатель был доставлен на полигон в Техасе. В твите компания описала огневые испытания как полные. Неясно, как долго длился прожиг: твит включает в себя только 15-секундное видео, которое затемняется до чёрного, пока вакуумный Raptor всё ещё работает.

Completed a full duration test fire of the Raptor Vacuum engine at SpaceX’s rocket development facility in McGregor, Texas pic.#twitter#.com/0GPSdSifnn

— SpaceX (@SpaceX) September 25, 2020