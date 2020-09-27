Видео: SpaceX впервые провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor для Starship

Важная часть нового космического корабля SpaceX Starship прошла первый тест. Речь идёт о версии обычного двигателя Raptor для использования в космическом вакууме. Он успешно прошёл первые огневые испытания на площадке SpaceX в Макгрегоре (штат Техас), о чём сообщили представители компании в Twitter .

Вакуумный Raptor прошёл данный тест примерно через три недели после того, как покинул ракетный завод SpaceX в Лос-Анджелесе — 4 сентября SpaceX объявила, что новый двигатель был доставлен на полигон в Техасе. В твите компания описала огневые испытания как полные. Неясно, как долго длился прожиг: твит включает в себя только 15-секундное видео, которое затемняется до чёрного, пока вакуумный Raptor всё ещё работает.

Completed a full duration test fire of the Raptor Vacuum engine at SpaceX’s rocket development facility in McGregor, Texas pic.#twitter#.com/0GPSdSifnn — SpaceX (@SpaceX) September 25, 2020

Этот вариант Raptor похож на обычную версию двигателя, но имеет гораздо более габаритное сопло, что повышает эффективность в космической среде. По словам основателя и исполнительного директора SpaceX Илона Маска (Elon Musk), в Starship будет применяться по три двигателя Raptor каждого варианта.

Обычная и вакуумная версии Raptor рядом с человеком

Эти шесть двигателей будут приводить в движение корабль Starship высотой 50 метров, доставляя его на дальние расстояния, например, на Луну или Марс. Транспортный корабль будет достаточно мощным, чтобы оторваться от поверхности этих двух небесных тел, но ему потребуется помощь, чтобы вырваться из гравитационного колодца Земли. Поэтому Starship покинет нашу планету на гигантской ракете под названием Super Heavy, которая будет приводиться в движение примерно 30 обычными версиями двигателей Raptor.

SpaceX заявила, что и Super Heavy, и Starship можно будет полностью и быстро повторно использовать. Маск предполагает, что связка корабля и сверхтяжёлой ракеты-носителя сократит стоимость космических полётов настолько сильно, что сделает экономически осуществимыми амбициозные планы вроде колонизации Марса.

SpaceX работает над окончательной версией Starship, обкатывая серию прототипов. Недавно испытательные «прыжки» на высоту порядка 150 метров прошли одномоторные SN5 и SN6, а трёхмоторный SN8 готовится к собственному полёту на высоту 20 километров в ближайшем будущем.



