Опубликовано первое фото магнитного поля Солнца

Опубликовано первое фото магнитного поля Солнца

Тонкие верхние слои атмосферы Солнца, называемые короной, представляют собой постоянно меняющиеся джунгли плазмы. Но составить карту силы магнитных полей оказалось нелегко: яркость Солнца не позволяет как следует разглядеть его корону.

Однако теперь наблюдения, проведенные с помощью коронографа, блокирующего яркий диск Солнца, позволили солнечным физикам измерить скорость и интенсивность волн, проходящих сквозь корональную плазму. «Мы впервые нанесли на карту магнитное поле короны в крупном масштабе», — говорит физик Стивен Томчик из высокогорной обсерватории в Боулдере (штат Колорадо, США), который разработал коронограф.

В 2017 году Томчик входил в группу ученых, которые воспользовались полным солнечным затмением для измерения магнитного поля короны. Он отправился на вершину горы в Вайоминге со специальной камерой, чтобы сделать поляризованные снимки короны в момент, когда Луна полностью закроет Солнце. Но тогда ученые наблюдали лишь часть короны.

Наблюдения с помощью коронографа позволили исследователям взглянуть на всю корону нашей звезды. Теоретики давно предсказали, что скорость корональных волн связана с силой магнитного поля. Эти волны также могут переносить тепло с поверхности Солнца в его корону. Но прежде никто не проводил измерения сразу во всей короне.

«Магнитное поле Солнца постоянно меняется», — говорит физик Цзихао Ян из Пекинского университета. По словам физика Дженны Самра из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (штат Массачусетс, США) измерение силы магнитного поля короны — очень важно: «Создание глобальных карт силы магнитного поля короны… вот что позволит нам в конечном итоге делать более точные прогнозы космических погодных явлений».

В данный момент Томчик и его коллеги работают над новой версией коронографа, которая получила название COSMO. С помощью прибора наблюдения за магнитным полем Солнца ученые смогут наблюдать за звездой постоянно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оказалось, что пауки могут ускоряться быстрее гепардовОказалось, что пауки могут ускоряться быстрее гепардов
Растительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасноРастительное "лекарство" от COVID-19 оказалось смертельно опасно
Оказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в годОказалось, что летучие мыши пролетают до 6000000 метров в год
Создана капсула, собирающая образцы микрофлоры изнутри телаСоздана капсула, собирающая образцы микрофлоры изнутри тела
Созданы маски, уничтожающие попавшие на них бактерии и вирусыСозданы маски, уничтожающие попавшие на них бактерии и вирусы
Блок рекламы


Похожие новости
На пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и ЛуныНа пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и Луны
"Очень большой телескоп" сделал фото "космической бабочки""Очень большой телескоп" сделал фото "космической бабочки"
Спутники SpaceX испортили вид на комету Neowise: фотоСпутники SpaceX испортили вид на комету Neowise: фото
Направление магнитного поля Земли меняется быстрее, чем считалосьНаправление магнитного поля Земли меняется быстрее, чем считалось
Магнитные поля замедлили рост нашей галактикиМагнитные поля замедлили рост нашей галактики
Учёные заявили об ослаблении магнитного поля ЗемлиУчёные заявили об ослаблении магнитного поля Земли
Фото дня: столкновение двух скоплений галактикФото дня: столкновение двух скоплений галактик
10 космических фотографий: Солнечная система, которую вы еще не видели10 космических фотографий: Солнечная система, которую вы еще не видели
Последняя утечка DJI Mavic Air 2: качественные пресс-фотографии контроллера и сенсор IMX586Последняя утечка DJI Mavic Air 2: качественные пресс-фотографии контроллера и сенсор IMX586
Украинские полярники прибыли в Антарктиду после обсервацииУкраинские полярники прибыли в Антарктиду после обсервации
Последние новости
Подгружаем последние новости