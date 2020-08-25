Опубликовано первое фото магнитного поля Солнца

Тонкие верхние слои атмосферы Солнца, называемые короной, представляют собой постоянно меняющиеся джунгли плазмы. Но составить карту силы магнитных полей оказалось нелегко: яркость Солнца не позволяет как следует разглядеть его корону.

Однако теперь наблюдения, проведенные с помощью коронографа, блокирующего яркий диск Солнца, позволили солнечным физикам измерить скорость и интенсивность волн, проходящих сквозь корональную плазму. «Мы впервые нанесли на карту магнитное поле короны в крупном масштабе», — говорит физик Стивен Томчик из высокогорной обсерватории в Боулдере (штат Колорадо, США), который разработал коронограф.

В 2017 году Томчик входил в группу ученых, которые воспользовались полным солнечным затмением для измерения магнитного поля короны. Он отправился на вершину горы в Вайоминге со специальной камерой, чтобы сделать поляризованные снимки короны в момент, когда Луна полностью закроет Солнце. Но тогда ученые наблюдали лишь часть короны.

Наблюдения с помощью коронографа позволили исследователям взглянуть на всю корону нашей звезды. Теоретики давно предсказали, что скорость корональных волн связана с силой магнитного поля. Эти волны также могут переносить тепло с поверхности Солнца в его корону. Но прежде никто не проводил измерения сразу во всей короне.

«Магнитное поле Солнца постоянно меняется», — говорит физик Цзихао Ян из Пекинского университета. По словам физика Дженны Самра из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (штат Массачусетс, США) измерение силы магнитного поля короны — очень важно: «Создание глобальных карт силы магнитного поля короны… вот что позволит нам в конечном итоге делать более точные прогнозы космических погодных явлений».

В данный момент Томчик и его коллеги работают над новой версией коронографа, которая получила название COSMO. С помощью прибора наблюдения за магнитным полем Солнца ученые смогут наблюдать за звездой постоянно.



