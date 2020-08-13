«Кольцо Эйнштейна»: обнаружен самый удалённый двойник Млечного Пути

«Кольцо Эйнштейна»: обнаружен самый удалённый двойник Млечного Пути

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о важном открытии: удалось обнаружить очень далёкую и поэтому очень молодую галактику, которая по своим характеристикам близка к нашему Млечному Пути.

Наблюдения велись с использованием Атакамской Большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решётки (ALMA). Обнаруженный объект получил обозначение SPT0418-47. Свет шёл к нам от этой галактики более 12 миллиардов лет и мы видим её такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял 1,4 миллиарда лет.

Согласно полученным данным, галактика обладает как минимум двумя свойствами, характерными для Млечного Пути: вращающимся диском и балджем, большим облаком звёзд, плотно окружающем со всех сторон галактический центр. При этом SPT0418-47, по всей видимости, не имеет спиральных рукавов, которые есть у нашей галактики.

На изображении SPT0418-47 выглядит как «кольцо Эйнштейна». Это явление, возникающее при искажениях излучения от источника в виде кольцеобразной структуры под действием объекта очень большой массы, например, другой галактики. Суть эффекта заключается в том, что гравитационное притяжение близкой галактики деформирует и изгибает лучи света от далёкой галактики, и в результате можно получить искажённое и увеличенное изображение последней.

«Кольцо Эйнштейна»: обнаружен самый удалённый двойник Млечного Пути

Обнаруженная галактика выглядит неожиданно упорядоченной — это противоречит устоявшемуся мнению, что в ранней Вселенной все галактики были турбулентными и неустойчивыми.

«Это настоящий прорыв в наших взглядах на образование галактик — наши результаты показывают, что структуры, подобные тем, которые мы наблюдаем в близлежащих спиральных галактиках и в нашем Млечном Пути, уже существовали 12 миллиардов лет назад», — отмечают учёные.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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