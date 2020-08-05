Прототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метров

Прототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метров

Компания SpaceX провела успешный тестовый «прыжок» полноразмерного прототипа космического корабля следующего поколения Starship SN5 с двигателем Raptor, которому в итоге предстоит доставить астронавтов к Марсу для колонизации Красной планеты.

Как сообщается, четвёртого августа прототип Starship SN5, больше напоминающий летающую водонапорную башню из-за отсутствия носового обтекателя, взлетел примерно на 150 метров и совершил мягкую посадку на площадку частного космодрома компании невдалеке от местечка Бока-Чика (штат Техас). «Марс выглядит реальным», — написал глава компании Илон Маск (Elon Musk) в Твиттере после завершения испытательного полёта.

Прототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метров

SN5 стал первым из полноразмерных тестовых прототипов компании, который действительно взлетает и совершает посадку. Он с успехом прошёл статические испытания в начале этой недели, чем была подготовлена почва для нынешнего тестового «прыжка». Прототип оснащён всего одним двигателем Raptor, в то время как на финальной стадии тестов Starship будет иметь шесть двигателей для гораздо большей тяги.

LAUNCH! Starship SN5 has launched on a 150 meter test hop at SpaceX Boca Chica.
Under the power of Raptor SN27, SN5 has conducted what looks like a successful flight!
Listen to the SpaceXers cheer!
Mary (@BocaChicaGal) filming history!
Livestream: https://t.co/rUNxATy7VJ pic.twitter.com/p5UTRFd0gI

— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) August 4, 2020

Подобный «прыжок» на 150 м был совершён прототипом космического аппарата SpaceX под названием Starhopper в августе 2019 года. Компания наметила агрессивный план разработки и тестирования прототипов, чтобы попытаться подготовить к полётам полностью функциональный орбитальный корабль уже в следующем году. По словам Илона Маска, следующие шаги включают в себя ещё несколько коротких «прыжков» перед выходом на «большую высоту» прототипа с прикрепленными закрылками.

В перспективе Starship будет использоваться в тандеме со сверхтяжёлой ракетой-носителем Super Heavy для межпланетных перелётов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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