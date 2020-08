Прототип космического корабля SpaceX Starship успешно взлетел на 150 метров

Компания SpaceX провела успешный тестовый «прыжок» полноразмерного прототипа космического корабля следующего поколения Starship SN5 с двигателем Raptor, которому в итоге предстоит доставить астронавтов к Марсу для колонизации Красной планеты.

Как сообщается, четвёртого августа прототип Starship SN5, больше напоминающий летающую водонапорную башню из-за отсутствия носового обтекателя, взлетел примерно на 150 метров и совершил мягкую посадку на площадку частного космодрома компании невдалеке от местечка Бока-Чика (штат Техас). «Марс выглядит реальным», — написал глава компании Илон Маск (Elon Musk) в Твиттере после завершения испытательного полёта.

SN5 стал первым из полноразмерных тестовых прототипов компании, который действительно взлетает и совершает посадку. Он с успехом прошёл статические испытания в начале этой недели, чем была подготовлена почва для нынешнего тестового «прыжка». Прототип оснащён всего одним двигателем Raptor, в то время как на финальной стадии тестов Starship будет иметь шесть двигателей для гораздо большей тяги.

LAUNCH! Starship SN5 has launched on a 150 meter test hop at SpaceX Boca Chica.

Under the power of Raptor SN27, SN5 has conducted what looks like a successful flight!

Listen to the SpaceXers cheer!

Mary (@BocaChicaGal) filming history!

August 4, 2020