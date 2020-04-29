Starship выдержал испытания и скоро взлетит

Starship выдержал испытания и скоро взлетит

Данное испытание не прошли три предыдущих прототипа Starship. Тест включает в себя заполнение топливной системы жидким азотом, чтобы проверить, может ли корабль выдерживать рабочие температуры и давление, которые предусматриваются полетом.

На этой неделе инженеры установят на прототип новый двигатель Raptor, который также пройдет стендовые испытания. Компания SpaceX разработала двигатель Raptor специально для Starship, а окончательная конструкция корабля предусматривает установку шести двигателей. Но пока SpaceX задействует только один двигатель Raptor, и будет увеличивать их количество на следующих прототипах. Например, пятый прототип корабля получит три двигателя.

Snowing in Texas pic.twitter.com/0LKwIpnoPB

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2020

После испытаний «Раптроа» SpaceX намерена отправить прототип в небольшой полет, на высоту 150 метров, после чего корабль должен будет самостоятельно приземлиться, как это делают ракеты Falcon 9.

Параллельно SpaceX модернизирует Starship и вносит в его конструкцию различные изменения, и уже началось производство пятого прототипа Starship.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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