Обнаружен звездный “телепорт” из центра галактики на периферию

Плотные и массивные звезды всегда считались относительно неподвижными космическими объектами. До сих пор ученые и не думали, что галактики могут каким-то образом «перемещать» светила на расстояния, сравнимые с размерами галактики. Но недавно исследователи из Калифорнийского университета с помощью коллег из других научных центров обнаружили способ, с помощью которого галактики размером с Млечный путь «выплевывают» свои центральные звезды на периферию. Работа будет напечатана в майском номере ежемесячного вестника Королевского астрономического общества.

Компьютерные мощности современности позволили запустить проект FIRE-2 (Feedback in Realistic Environments 2), моделирующий интереснейший процесс в жизни галактики. Высокоточный численный расчет осуществляли для Млечного Пути и еще шести галактик с близкими массами. Астрономы обнаружили, что когда в плотных центральных скоплениях умирает несколько массивных звезд, энергии от взрыва сверхновых достаточно, чтобы вытеснить межзвездный газ — остатки сверхновых — за пределы галактики. Из газа, охлажденного за пределами галактического диска, формируются новые звезды. Так осуществляется отток звездного вещества в гало галактик.

Данные, полученные миссией Gaia Европейского космического агентства, совпадают с результатами моделирования FIRE-2 и говорят о том, что на краях галактик обитают сравнительно молодые звезды с низким содержанием металлов, движущиеся вокруг центра галактики в сторону, противоположную ее вращению. Новое исследование перевернуло представления ученых о формировании и жизни галактик.



