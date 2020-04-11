Мини-вертолёт установлен на борт марсохода Perseverance

Мини-вертолёт установлен на борт марсохода Perseverance

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщает о том, что в Космическом центре Кеннеди (Флорида) продолжаются финальные приготовления к запуску ровера Mars 2020 Perseverance («Настойчивость»).

Названный аппарат должен отправиться к Красной планете предстоящим летом, а прибытие на Марс ожидается в феврале 2021-го. Робот, построенный на платформе ровера Curiosity, оснащён передовым научным оборудованием и системой камер с возможностью формирования 3D-изображения. Планетоходу Perseverance предстоит выполнение сложной программы, включающей сбор пород грунта.

Итак, сообщается, что специалисты заправили топливом спускаемую платформу Perseverance. Кроме того, на марсоход установлен небольшой вертолёт, которому предстоит взглянуть на Красную планету с высоты птичьего полёта.

Мини-вертолёт установлен на борт марсохода Perseverance

Летательный аппарат весит всего 1,8 кг. Он оборудован двумя несущими винтами диаметром около 1,2 м. После прибытия на Марс ровер Perseverance опустит мини-вертолёт на грунт в подходящем месте и отъедет на безопасное расстояние. После этого планируется серия испытательных полётов.

Специалисты уже подключили 34 электрических контакта, обеспечивающих связь между ровером и вертолётом. После прибытия на Марс летательный аппарат будет получать питание от Perseverance. Отсоединившись, вертолёт начнёт самостоятельно генерировать энергию за счёт солнечных батарей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У 15% кошек из Ухани обнаружены следы коронавирусаУ 15% кошек из Ухани обнаружены следы коронавируса
Космическую ракету продали с открытого онлайн-аукционаКосмическую ракету продали с открытого онлайн-аукциона
Приостановленные европейские космические миссии возобновили работуПриостановленные европейские космические миссии возобновили работу
Марсоход Perseverance оснастили колёсамиМарсоход Perseverance оснастили колёсами
Точность измерения Вселенной попала под сомнениеТочность измерения Вселенной попала под сомнение
Блок рекламы


Похожие новости
Марсоход Perseverance оснастили колёсамиМарсоход Perseverance оснастили колёсами
Фото дня: новый автопортрет марсохода CuriosityФото дня: новый автопортрет марсохода Curiosity
На Антарктике установлен новый абсолютный рекорд в 20°CНа Антарктике установлен новый абсолютный рекорд в 20°C
NASA предложило выбрать название нового марсохода из девяти вариантовNASA предложило выбрать название нового марсохода из девяти вариантов
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты МарсаNASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
Установлен период пульсации Большой МедведицыУстановлен период пульсации Большой Медведицы
NASA объявило о завершении миссии марсохода OpportunityNASA объявило о завершении миссии марсохода Opportunity
Видео дня: новая круговая панорама Марса с борта CuriosityВидео дня: новая круговая панорама Марса с борта Curiosity
Фото дня: селфи марсохода Curiosity на хребте Vera Rubin RidgeФото дня: селфи марсохода Curiosity на хребте Vera Rubin Ridge
Очередной сбой на борту «Хаббла» устранён: основная камера снова в строюОчередной сбой на борту «Хаббла» устранён: основная камера снова в строю
Последние новости
Подгружаем последние новости