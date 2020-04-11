Мини-вертолёт установлен на борт марсохода Perseverance

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщает о том, что в Космическом центре Кеннеди (Флорида) продолжаются финальные приготовления к запуску ровера Mars 2020 Perseverance («Настойчивость»).

Названный аппарат должен отправиться к Красной планете предстоящим летом, а прибытие на Марс ожидается в феврале 2021-го. Робот, построенный на платформе ровера Curiosity, оснащён передовым научным оборудованием и системой камер с возможностью формирования 3D-изображения. Планетоходу Perseverance предстоит выполнение сложной программы, включающей сбор пород грунта.

Итак, сообщается, что специалисты заправили топливом спускаемую платформу Perseverance. Кроме того, на марсоход установлен небольшой вертолёт, которому предстоит взглянуть на Красную планету с высоты птичьего полёта.

Летательный аппарат весит всего 1,8 кг. Он оборудован двумя несущими винтами диаметром около 1,2 м. После прибытия на Марс ровер Perseverance опустит мини-вертолёт на грунт в подходящем месте и отъедет на безопасное расстояние. После этого планируется серия испытательных полётов.

Специалисты уже подключили 34 электрических контакта, обеспечивающих связь между ровером и вертолётом. После прибытия на Марс летательный аппарат будет получать питание от Perseverance. Отсоединившись, вертолёт начнёт самостоятельно генерировать энергию за счёт солнечных батарей.



