Марсоход Perseverance оснастили колёсами

Марсоход Perseverance оснастили колёсами

После того, как марсоход Perseverance был доставлен в феврале этого года из Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) в Космический центр им. Кеннеди на мысе Канаверал, команда специалистов космического агентства занялась его подготовкой к запуску, который состоится этим летом.

В настоящее время марсоход находится на завершающем этапе сборки. Как сообщается на сайте Jet Propulsion Laboratory, 30 марта на нём были установлены шесть колёс.

Марсоход Perseverance оснастили колёсами

Следует отметить, что в ходе тест-драйва в декабре прошлого года у ровера были запасные колёса, которые не предназначены для использования на Марсе. А теперь Perseverance получил новые колёса, представляющие собой улучшенную версию используемых ровером Curiosity. Они изготовлены из блока авиационного алюминия и оснащены титановыми спицами. Каждое колесо немного больше в диаметре и уже, чем у Curiosity.

Марсоход Perseverance оснастили колёсами

Также эти колёса имеют новые «протекторы». Вместо 24 выступов, имеющихся у колёс Curiosity, у колёс Perseverance 48 слегка изогнутых выступов. Испытания показали, что такие колёса лучше выдерживают воздействие острых камней, и их сцепление с грунтом при движении по песку будет даже лучше, чем у Curiosity.

До этого 26 марта на марсоходе была завершена установка парашютной тормозной системы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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