У Марса было несколько источников воды

У Марса было несколько источников воды

Доцент кафедры планетарных наук в Университете Аризоны Джессика Барнс и ее коллеги проанализировали состав двух метеоритов, прилетевших на Землю с Марса. Один был найден в Северо-Западной Африке и известен как Черная красавица, а другой — Аллан Хиллз 84001, вероятно, самый известный осколок Красной планеты.

Барнс и ее команда определили водородно-изотопные составы Черной красавицы и Аллан Хиллз 84001, которые взаимодействовали с водой в марсианской коре около 1,5 миллиарда лет назад и 3,9 миллиарда лет назад соответственно.

Анализ показал, что эти марсианские камни имеют разные соотношения водород-изотоп. Исследователи считают, что они представляют собой разный исходный материал и соприкасались с разными резервуарами воды. «Эти особенности могли быть унаследованы от первичных блоков, которые построили Марс, мантия которого была неоднородной, плохо перемешанной во время аккреции, дифференциации и ее последующей термохимической эволюции», — пишут исследователи в своей статье.

Если это действительно так, то, в отличие от Земли и Луны, Марс, вероятно, не представлял собой океан расплавленной породы после рождения. Исследователи утверждают, что глобальный океан магмы смешал бы все, стерев различия изотопных сигнатур.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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