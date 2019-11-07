Илон Маск назвал стоимость запуска космического корабля SpaceX Starship

Одна из главных задач, которую аэрокосмическая компания SpaceX поставила перед собой, заключается в достижении действительно многоразового использования ракет. Для этого есть веская причина: компания ожидает от них огромной экономии затрат по сравнению с ракетами-носителями одноразового применения, использование которых генеральный директор SpaceX Илон Маск охарактеризовал как процесс, похожий на тот, когда авиакомпания выбрасывает свои пассажирские самолёты после каждого совершённого рейса.

Илон Маск назвал стоимость запуска космического корабля SpaceX Starship

TechCrunch/Darrell Etherington

Компания достигла определённого прогресса в повторном использовании частей ракет Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, но строящийся ею космический корабль Starship, как ожидается, должен быть ещё более пригодным для повторного использования.

Чтобы дать представление о том, насколько большой может быть выгода от многоразового использования космического корабля, Маск назвал примерную стоимость одного его запуска. По его словам, она составит около $2 млн с учётом эксплуатационных расходов.

Это «намного меньше, чем даже у крошечной ракеты» отметил глава SpaceX, объяснив, почему он считает «обязательным», чтобы такая система для запуска была создана.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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