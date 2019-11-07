Илон Маск назвал стоимость запуска космического корабля SpaceX Starship

Одна из главных задач, которую аэрокосмическая компания SpaceX поставила перед собой, заключается в достижении действительно многоразового использования ракет. Для этого есть веская причина: компания ожидает от них огромной экономии затрат по сравнению с ракетами-носителями одноразового применения, использование которых генеральный директор SpaceX Илон Маск охарактеризовал как процесс, похожий на тот, когда авиакомпания выбрасывает свои пассажирские самолёты после каждого совершённого рейса.

TechCrunch/Darrell Etherington

Компания достигла определённого прогресса в повторном использовании частей ракет Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, но строящийся ею космический корабль Starship, как ожидается, должен быть ещё более пригодным для повторного использования.

Чтобы дать представление о том, насколько большой может быть выгода от многоразового использования космического корабля, Маск назвал примерную стоимость одного его запуска. По его словам, она составит около $2 млн с учётом эксплуатационных расходов.

Это «намного меньше, чем даже у крошечной ракеты» отметил глава SpaceX, объяснив, почему он считает «обязательным», чтобы такая система для запуска была создана.



