Люди доверяют искусственному интеллекту больше, чем настоящему

Люди доверяют искусственному интеллекту больше, чем настоящему

Ученые из университета штата Пенсильвания выяснили: в том, что касается персональных данных и финансовой информации, люди больше доверяют искусственному интеллекту, чем другим людям.

Все это может привести в отрицательным и положительным поведенческим последствиям онлайн.

Те, кто больше доверяет машинам, с большей охотой сообщают номер кредитной карты виртуальном туристическому агенту, чем агенту-человеку. Все потому, что такие люди считают машины более безопасными, отметил профессор Шиам Сандар.

— В основном это характерно для тех, кто свято верит в эвристичность компьютеров, заметил Сандар. — Для остальных разницы в том, с кем контактировать, нет абсолютно.

Вера в машины основана на том, что люди считают их непогрешимыми. Но каждую машину создал человек, и если у него был зло умысле, он без труда получит доступ к персональным и финансовым данным.

— Данное исследование должно послужить предостережением для людей, которые не задумываются о правилах поведения онлайн, заявил Сандар. — Люди должны осознать, что слепая вера в непогрешимость компьютеров может им дорого обойтись, и должны быть настороже, когда взаимодействуют с машинным интерфейсом.

С другой стороны, ученые могут использовать полученные результаты, чтобы спроектировать вебсайты с оптимальным пользовательским интерфейсом, где люди будут чувствовать себя комфортнее, совершая транзакции онлайн.

— Мы можем использовать эту эвристику в дизайне, чтобы усилить доверие к очевидно автоматизированной системе, сообщил Сандар. — Особенно это нужно там, где задействованные люди могут привести к неожиданным и нежелательным последствиям.

Сандар добавил, что людям с большим доверием к машинам достаточно заметить ряд индикаторов, которые свидетельствуют в пользу того, что интерфейс полностью машинный.

— Здесь есть, пожалуй, лишь одно узкое место: разработчик должен быть достаточно этичным и законопослушным, чтобы не пытаться воспользоваться доверием людей и не получить доступ к персональным и платежным данным, заключил Сандар.

Для участия в исследовании ученые пригласили 160 участников краудсорсингового онлайн-проекта Amazon Mechanical Turk, которые часто принимают участие в такого рода активностях.

Всем им предложили выбрать, с кем они предпочтут взаимодействовать, покупая авиабилеты онлайн — с человеком или компьютерным скриптом. Все участники рассказали о своих ощущениях, когда в процессе оформления билетов им понадобилось предоставить данные банковской карты. Исходя из полученных ответов ученые сделали вывод, что люди больше доверяют машинам.

В дальнейшем исследователи намерены определить роль машинной эвристичности в том, почему люди доверяют искусственному интеллекту, в частности чатботам, умным колонкам и роботам.

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