Вчені знайшли спосіб зробити життя людини кращим і довшим

Вчені з Медичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі виявили групу молекул, які дозволяють клітинам відновлювати пошкоджені компоненти, дозволяючи тканинам зберігати необхідні функції. На думку дослідників, розроблений ними препарат може покращити і зробити довшим життя людей похилого віку, а також, у перспективі, може допомогти в лікуванні таких розладів, як хвороба Паркінсона та Альцгеймера, повідомляє SciTechDaily .

Щоб продемонструвати ефективність молекули, вчені використали модельний організм. Дослідники простежили за тим, як різні методи лікування впливають на довжину та якість життя. У результаті цього їм вдалося довести, що такі молекули можуть успішно захистити клітини тіла від пошкоджень.