Вчені знайшли спосіб зробити життя людини кращим і довшим

Допомогти в цьому може група молекул.

Вчені знайшли спосіб зробити життя людини кращим і довшим
Вчені знайшли спосіб продовжити життя людини
© Scitechdaily

Вчені з Медичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі виявили групу молекул, які дозволяють клітинам відновлювати пошкоджені компоненти, дозволяючи тканинам зберігати необхідні функції. На думку дослідників, розроблений ними препарат може покращити і зробити довшим життя людей похилого віку, а також, у перспективі, може допомогти в лікуванні таких розладів, як хвороба Паркінсона та Альцгеймера, повідомляє SciTechDaily.

Щоб продемонструвати ефективність молекули, вчені використали модельний організм. Дослідники простежили за тим, як різні методи лікування впливають на довжину та якість життя. У результаті цього їм вдалося довести, що такі молекули можуть успішно захистити клітини тіла від пошкоджень.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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