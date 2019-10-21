Подводный дрон помог найти японский авианосец, потопленный в 1942 году

Экспедиция на борту исследовательского судна Petrel компании Vulcan, организованной сооснователем Microsoft Полом Алленом, сумела найти давно потерянный японский авианосец «Кага». Его нашли, как передает Associated Press, на глубине примерно 5 490 метров, более чем в 2 090 километров к северо-западу от Перл-Харбора (гавани на острове Оаху, Гавайи).

Подводный дрон помог найти японский авианосец, потопленный в 1942 году

Vulcan

При поиске авианосца исследователи использовали беспилотный подводный аппарат, который осуществлял поиск по заданным критериями — до 20 часов за один раз — и возвращался с данными, которые могли сообщить специалистам о возможном наличии останков кораблей. Затем же подводный аппарат на дистанционном управлении отправляли на проверку полученных данных.

Vulcan

Авианосец «Кага» применялся Императорской Японией в войне против Китая, а также в ходе Второй мировой войны. Он был потоплен в июне 1942 года, в рамках сражения у атолла Мидуэй (в ходе битвы погибло 814 человек из команды на борту авианосца).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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