Украинская компания Firefly попала в число участников программы ВВС США по запуску ракет в космос

Военно-воздушные силы США выбрали восемь компаний, которые будут участвовать в программе Orbital/Suborbital Program-4 (OSP-4) по запуску ракет в космос. Среди победителей — украинская компания Firefly Aerospace, а также SpaceX, Rocket Lab и другие, сообщает Space News, пишут AIN.UA

Программа OSP-4 придет на замену OSP-3, которая истекает в ноябре этого года. В прошлой программе участвовало всего две компании — SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках программы OSP-4 участники будут выводить на орбиту грузы весом более 180 кг. При этом запуск должен будет пройти в течение 12-24 месяцев после получение заказа. В сообщении не уточняется как организаторы будут выбирать исполнителя из восьми компаний-участников.

OSP-4 продлится девять лет, а ее общая стоимость составит $985 млн. В рамках программы состоится как минимум 20 запусков. Организаторы отмечают, что инициатива поможет США проводить запуски по мере необходимости.


Дмитрий Демченко, AIN

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