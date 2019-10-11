Украинская компания Firefly попала в число участников программы ВВС США по запуску ракет в космос

Военно-воздушные силы США выбрали восемь компаний, которые будут участвовать в программе Orbital/Suborbital Program-4 (OSP-4) по запуску ракет в космос. Среди победителей — украинская компания Firefly Aerospace, а также SpaceX, Rocket Lab и другие, сообщает Space News, пишут AIN.UA

Программа OSP-4 придет на замену OSP-3, которая истекает в ноябре этого года. В прошлой программе участвовало всего две компании — SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках программы OSP-4 участники будут выводить на орбиту грузы весом более 180 кг. При этом запуск должен будет пройти в течение 12-24 месяцев после получение заказа. В сообщении не уточняется как организаторы будут выбирать исполнителя из восьми компаний-участников.