Фото дня: крендель на просторах Вселенной

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) опубликовала изображение «космического кренделя» — причудливой структуры на просторах Вселенной.

На снимке запечатлены два околозвёздных диска, в которых растут молодые светила. Это необычное образование находится в маленьком звёздном скоплении внутри тёмной туманности Barnard 59, которая сама является частью агломерации облаков межзвёздной пыли, называемой туманностью Трубка (Pipe Nebula).

Сложная сеть пылевых структур, распределённая в форме переплетающихся спиралей, напоминает крендель. Два околозвёздных диска окружены диском большего размера общей массой около 80 масс Юпитера.

Barnard 59

Великолепное изображение получено с помощью Атакамской большой миллиметровой и субмиллиметровой антенной решётки (ALMA). Это международный астрономический инструмент — совместный проект ESO, Национального научного фонда США NSF (U.S. National Science Foundation) и Национального института естественных наук Японии NINS (National Institutes of Natural Sciences).

Наблюдения запечатлённого объекта проливают новый свет на самые ранние фазы жизни звёзд и помогают астрономам разобраться в условиях, в которых рождаются двойные светила.

«Мы, наконец, получили изображение сложной струтуры молодой двойной системы с питающими её волокнами, соединяющими звёзды с диском, в котором они родились. Эти наблюдения накладывают важные ограничения на современные модели звёздообразования», — говорят учёные.



