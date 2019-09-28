Астрономы открыли планету-гиганта, которая "не должна существовать"

Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли.

Астрономы открыли планету-гиганта, которая "не должна существовать"
Фото: University of Bern

Астрономы обнаружили необычную планету-гиганта, которая, если верить современным теориям формирования планет, не должна существовать, передает ВВС.

Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли и схожа с Юпитером, но при этом она вращается вокруг крошечного "красного карлика" - звезды самого распространенного типа в нашей Галактике.

Размер этой планеты относительно своей звезды очень велик - ранее предполагалось, что вокруг "красных карликов" могут вращаться только небольшие планеты.

Если масса Солнца в 1050 раз больше массы Юпитера, то эта планета, названная GJ 3512b, уступает в размерах своей звезде, карлику GJ 3512, всего в 270 раз.

Открытие сделано командой астрономов из разных стран, чье исследование опубликовал журнал Science.

"Раньше было распространено мнение, что такие планеты просто не существуют, - прокомментировал новость астроном Питер Уитли из британского университета Уорика, - Но мы не могли быть в этом уверены, потому что за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" намного чаще встречаются, чем большие звезды, подобные Солнцу".

В своих наблюдениях за "красным карликом" GJ 3512 ученые использовали телескопы из Испании и США.

Напомним, в 2017 ученые нашли семь планет, похожих на Землю, в одной системе. Три из них находятся в потенциально обитаемой зоне.

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