«Хаябуса-2» готовится сбросить новый аппарат на астероид Рюгу

Станция «Хаябуса-2» достигла цели своей миссии — астероида Рюгу — 27 июня 2018 года. За более чем год работы на орбите вокруг астероида зонд сбросил уже не один аппарат на его поверхность и, помимо прочего, дважды собрал образцы грунта. Теперь же «Хаябуса-2» должна будет провести сброс еще одного спускаемого модуля — последнего для миссии.

«Хаябуса-2» готовится сбросить новый аппарат на астероид Рюгу

JAXA

Речь идет об аппарате MINERVA-II-2. В диаметре он составляет 15 сантиметров, в высоту — 14,5 см, а весит модуль 877 граммов; аппарат оборудован двумя камерами, сенсорами температуры грунта, акселерометром и четырьмя прыжковыми механизмами, которые помогут ему перемещаться по поверхности астероида.

Перед тем как сбросить модуль, «Хаябуса-2» должна была провести «репетицию» — сбросить светоотражающие маркеры-указатели и отследить их полет. Изначально «репетиция» была запланирована на 5 сентября, однако из-за возникших технических проблем ее отложили; вторая же попытка стартовала 12 сентября, а 17 сентября «Хаябуса-2» снизилась до высоты в один километр и успешно сбросила маркеры. MINERVA-II-2, согласно планам, будет сброшен на поверхность астероида в октябре.

Как ожидается, японская станция завершит исследование Рюгу в декабре текущего года — и отправится к Земле, с собранными образцами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Найдены угри с самым мощным электрическим ударом в миреНайдены угри с самым мощным электрическим ударом в мире
В ООН предупредили о возможном затоплении мегаполисовВ ООН предупредили о возможном затоплении мегаполисов
Ученые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августеУченые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августе
Сразу шесть галактик превратились в ярчайшие квазары: астрономы недоумеваютСразу шесть галактик превратились в ярчайшие квазары: астрономы недоумевают
SpaceX готовит новый прототип «Звездолета» для первых орбитальных полетовSpaceX готовит новый прототип «Звездолета» для первых орбитальных полетов
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX готовит новый прототип «Звездолета» для первых орбитальных полетовSpaceX готовит новый прототип «Звездолета» для первых орбитальных полетов
Редкий астероид с двойным хвостом замечен изменяющим цвет
Новый суперкомпьютер NASA для лунной программы стал более мощным и экологичнымНовый суперкомпьютер NASA для лунной программы стал более мощным и экологичным
На астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камниНа астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камни
Открыт новый орган, отвечающий за больОткрыт новый орган, отвечающий за боль
Американо-украинская Firefly построит лунный аппарат на базе израильского BeresheetАмерикано-украинская Firefly построит лунный аппарат на базе израильского Beresheet
На ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофагНа ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Новый саркофаг на ЧАЭС - результат 20-летнего планирования и строительства, - представительство ЕСНовый саркофаг на ЧАЭС - результат 20-летнего планирования и строительства, - представительство ЕС
NASA отправит космический аппарат к ТитануNASA отправит космический аппарат к Титану
Аппарат BepiColombo сделал селфи на пути к МеркуриюАппарат BepiColombo сделал селфи на пути к Меркурию
Последние новости
Подгружаем последние новости