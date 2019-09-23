«Хаябуса-2» готовится сбросить новый аппарат на астероид Рюгу

Станция «Хаябуса-2» достигла цели своей миссии — астероида Рюгу — 27 июня 2018 года. За более чем год работы на орбите вокруг астероида зонд сбросил уже не один аппарат на его поверхность и, помимо прочего, дважды собрал образцы грунта. Теперь же «Хаябуса-2» должна будет провести сброс еще одного спускаемого модуля — последнего для миссии.

JAXA

Речь идет об аппарате MINERVA-II-2. В диаметре он составляет 15 сантиметров, в высоту — 14,5 см, а весит модуль 877 граммов; аппарат оборудован двумя камерами, сенсорами температуры грунта, акселерометром и четырьмя прыжковыми механизмами, которые помогут ему перемещаться по поверхности астероида.

Перед тем как сбросить модуль, «Хаябуса-2» должна была провести «репетицию» — сбросить светоотражающие маркеры-указатели и отследить их полет. Изначально «репетиция» была запланирована на 5 сентября, однако из-за возникших технических проблем ее отложили; вторая же попытка стартовала 12 сентября, а 17 сентября «Хаябуса-2» снизилась до высоты в один километр и успешно сбросила маркеры. MINERVA-II-2, согласно планам, будет сброшен на поверхность астероида в октябре.

Как ожидается, японская станция завершит исследование Рюгу в декабре текущего года — и отправится к Земле, с собранными образцами.



