Дрон AquaMAV может плавать и летать

Специалисты Aerial Robotics Lab из Имперского колледжа Лондона разработали концепцию мультимодального плавательного робота под названием AquaMAV, который может «выпрыгивать» из воды. Статья об этом была опубликована на этой неделе в журнале Science Robotics.

В AquaMAV используется простая система сгорания, позволяющая буквально выталкивать его из воды на высоту до 26 метров. «Прыжки» дрона демонстрируются на видео ниже.

Используемая технология настолько эффективна, что благодаря ей дрон способен взлетать во время бурного волнения на воде, то есть его можно использовать для отбора проб воды в сложных условиях, например, во время наводнений или разливов нефти в океане.



