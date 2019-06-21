Океан Энцелада оказался похож на земной

Количество воды на Энцеладе неизвестно, но, вероятно, ее там меньше, чем, скажем, на Европе и сплошного подледного океана, охватывающего всю поверхность спутника, она не образует. Выбросы воды из трещин зафиксированы возле южного полюса Энцелада, в северном полушарии их нет, а рельеф выглядит «старым» — с большим количеством кратеров. Источником тепла, необходимого для разогрева воды, являются приливные силы, возникающие при движении спутника вокруг Сатурна.

Хотя выбрасываемые в космос струи анализировались в ходе миссии зонда «Кассини», неясно, насколько их состав соответствует исходному составу океана. Часть веществ может выбрасываться в космос медленнее, часть, напротив, может быстро испаряться.

Решить эту задачу попытались ученые-планетологи из Университета Вашингтона, составившие математическую модель поведения воды, выбрасываемой в космос с поверхности Энцелада, и растворенных в ней химических веществ.

Авторы обнаружили существенные различия между выбросами воды в космосе и исходной химией океана. Предыдущие интерпретации, как они полагают, недооценивают содержание водорода, метана и углекислого газа в океане. Это хорошо, поскольку более высокое содержание углекислоты означает очень похожий на земной уровень кислотности.

Кроме того модель показала возможность существования в океане значительных количеств аммония, который также может являться пищей для микроорганизмов земного типа. Есть ли они там в реальности пока непонятно, следующий зонд NASA стартует к Сатурну только в 2030-е годы и пока план его миссии не предполагает посадку на какой-либо из спутников.

Работа ученых будет представлена 24 июня на конференции по астробиологии AbSciCon2019, а пока ознакомиться с деталями можно в сообщении портала phys.org.



