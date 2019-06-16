На Марсе обнаружен огромный логотип из Star Trek

На Марсе обнаружен огромный логотип из Star Trek

Исследователь Росс Бейер из Университета Аризоны обнаружил это забавное сходство одним из первых. Увы, вряд ли этот символ может указывать на колонистов, пусть и из числа ксеносов, или же следы инопланетной цивилизации прошлого. Шевроны на Марсе — далеко не редкость. Обычно они свидетельствуют о том, что раньше на этом месте было русло реки. Однако ученые полагают, что конкретно этот шеврон является побочным продуктом вулканического извержения, возникшего на дне ударного бассейна давным-давно. В результате песок образовал серповидные дюны под воздействием ветра. Когда лава текла из разлома, то огибала их.

На Марсе обнаружен огромный логотип из Star Trek

Со временем лавовый поток остыл и затвердел, повторив форму дюны. Однако ветер на Марсе не утихал, и в конце концов сдул дюну, оставив только застывшую лавовую форму. Кстати, на другом снимке можно увидеть, что на самом деле таких «призрачных» дюн характерной формы намного больше. Они давно известны на Земле, хотя возможность изучить их на Марсе у исследователей появилась сравнительно недавно. В Hellas Planitia насчитывается около 300 таких образований, и еще 480 были обнаружены в области, называемой Noctis Labyrinthus.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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