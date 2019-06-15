Потерянный модуль миссии «Аполлон» может быть найден спустя 50 лет

Поиск Snoopy начали в 2011 году. Астрономы, волонтеры и студенты изучили огромное множество данных, собранных телескопами, и даже сейчас, как отмечается, нельзя точно сказать, что идентифицированный ими объект — это действительно давно потерянная капсула NASA, передает ScienceAlert.

NASA/JCL

Frankly if someone said «here's $50 million to develop the mission to prove it's Snoopy» I'd genuinely reply «here's the details for a very worthy charity. please give it to them» — Nick Howes (@NickAstronomer) 9 июня 2019 г.

Отмечается, что следующий ближайший подход Snoopy к Земле произойдет примерно через 18 лет. Хотя у Ника Ховеса (Nick Howes), астронома-любительа, руководившего поиском аппарата, есть идеи, как можно было бы уточнить, является ли найденый объект тем самым Snoopy, он подчеркивает, что затраты на миссию в любом случае не оправдают себя: для этих средств, по его словам, можно было бы найти гораздо более полезное применение.



