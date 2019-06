Потерянный модуль миссии «Аполлон» может быть найден спустя 50 лет

Поиск Snoopy начали в 2011 году. Астрономы, волонтеры и студенты изучили огромное множество данных, собранных телескопами, и даже сейчас, как отмечается, нельзя точно сказать, что идентифицированный ими объект — это действительно давно потерянная капсула NASA, передает ScienceAlert.

NASA/JCL

Frankly if someone said «here's $50 million to develop the mission to prove it's Snoopy» I'd genuinely reply «here's the details for a very worthy charity. please give it to them»

— Nick Howes (@NickAstronomer) 9 июня 2019 г.