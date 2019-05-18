Ученые детально засняли формирующуюся планетную систему

Речь идет о планетной системе, формирующейся вокруг звезды LkCa 15 — звезды типа T Тельца, находящейся от нас в 473 световых годах. Ранее у звезды нашли три планеты, однако в новом исследовании, использовавшем наблюдения телескопа «Субару» и Обсерватории Кука, специалисты не обнаружили данных планет.

Ученые детально засняли формирующуюся планетную систему

NASA/JPL-Caltech

Как известно, новообразованные звезды окружены диском из пыли, камней и газа, из которого затем образуются планеты. Предполагалось, что LkCa 15 окружена тремя супер-Юпитерами, но сейчас — благодаря новым наблюдениям — исследователи определили, что свет, который ранее приняли за свет от планет, в действительности исходил от диска (а точнее, от видимого края секции диска в форме арки, который обладает яркостью, приписываемой ранее протопланетам).

Ученые детально засняли формирующуюся планетную систему

Keck Observatory

Впрочем, все это не означает, что у LkCa 15 в принципе нет планет. Исследователи допускают возможность, что планеты уже существуют вокруг звезды, однако они небольшие и тусклые, так что их пока не удается детектировать. (Ученые отмечают, что продолжат искать данные тела. Если их удастся обнаружить, как ожидается, специалисты смогут больше узнать о формировании планетных систем, в частности о формировании нашей Солнечной системы.)

Работа, посвященная новому исследованию, принята для публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters (ее препринт доступен на сайте arXiv.org); кратко о результатах сообщает портал ScienceAlert.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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